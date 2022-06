Viral: किसी जहरीले सांप को अक्सर आपने किसी के घर में घुसते हुए देखा होगा. उसे देखते ही लोगों में चीख पुकार मच जाती है. काफी मशक्कत के बाद उसे बाहर निकालने में सफलता मिलती है. ऐसा दृश्य अधिकतर ग्रामीण इलाकों में देखने को मिलता है. अब सोचिए कि कोई कोबरा सांप किसी ऑफिस में घुस जाए तो कैसा माहौल बनेगा. निश्चित तौर पर लोग दहशत में पड़ जाएंगे. कोटा रेलवे स्टेशन के ऑफिस डेस्क पर कुछ इसी तरह का नजारा देखने को मिला है. यहां एक 6 फीट का कोबरा ऑफिस के डेस्ट पर आराम फरमाता दिखा. सांप की तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं.Also Read - Viral Video Today: शादी में बजा सलमान खान का गाना तो खुद को रोक नहीं पाया दूल्हा, स्टेज पर जाकर काट दिए धर्राटे- देखें वीडियो

वायरल हो रही तस्वीर में आप देख सकते हैं कि 6 फीट को कोबरा किस तरह कोटा रेलवे स्टेशन के ऑफिस डेस्क पर फन फैलाया आराम फरमा रहा है. वो कंट्रोल पैनल के बगल में खतरनाक अंदाज में बैठा हुआ है जबकि उसके पीछे ऑफिसर कोने में बैठा नजर आ रहा है. इस संबंध में लोकट रिपोर्ट कहते हैं कि यह घटना बीते बुधवार की है जब कोबरा रावथा रोड स्टेशन के कंट्रोल रूम में कोबरा सांप घुस गया. यह स्टेशन कोटा डिवीजन के अंदर आता है. Also Read - Dulhan Ka Dance: नई दुल्हन ने घूंघट में किया ऐसा डांस उड़ गए सभी के होश, तभी पड़ने लगे डंडे- देखें वीडियो

A six feet Cobra sneaked on the table of railway officer at Panel room of Ravtha Road (RDT), Kota Division. It however did not affect train services on the busy section. Station is thronged by thousands of engineering/medical aspirants daily pic.twitter.com/4F0SNoZ1TR

— Deepak Kumar Jha (@journalistjha) June 1, 2022