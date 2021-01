Viral: सोशल मीडिया पर ऐसी कई फोटोज आती हैं जो भावुक कर देती हैं. ऐसी ही एक फोटो इन दिनों खूब वायरल हो रही है. फोटो में पिता, बेटी को सेल्यूट करता नजर आ रहा है. Also Read - Ratan Tata: लंबे समय से बीमार था कर्मचारी, हालचाल पूछने घर पहुंचे रतन टाटा, पोस्ट Viral

आखिर किसी पिता के लिए इससे बड़ी खुशी क्या होगी कि उसकी बेटी करियर में उससे भी एक कदम आगे निकल जाए. ऐसे हुआ है और यही वायरल फोटो का सच भी है. Also Read - Amazing: दुबई के क्राउन प्रिंस ने शुतुरमुर्ग के साथ लगाई रेस, देखें Viral Video

फोटो तिरुपति से आई है. यहां पुलिस ड्यूटी मीट 2021 कुछ ऐसा हुआ जो मिसाल बन गया. Also Read - सोशल मीडिया पर छाए सीएम योगी आदित्यनाथ, ट्विटर इंडिया पर ट्रेंडिंग टॉपिक बना 'योगीजी नंबर 01'

आंध्र प्रदेश पुलिस महकमे में तैनात सीआई पिता ने अपनी डीएसपी बेटी को सैल्यूट किया. ये क्षण ऐसा था, जिसने इसे देखा भावुक हो उठा.

आंध्र प्रदेश पुलिस ने सोशल मीडिया पर इसे पोस्ट कर दिया. देखते ही देखते ये वायरल हो गई. पोस्ट करते हुए लिखा,

#APPolice1stDutyMeet brings a family together!

Circle Inspector Shyam Sundar salutes his own daughter Jessi Prasanti who is a Deputy Superintendent of Police with pride and respect at #IGNITE which is being conducted at #Tirupati.

A rare & heartwarming sight indeed!

#DutyMeet

देखें पोस्ट-

#APPolice1stDutyMeet brings a family together! Circle Inspector Shyam Sundar salutes his own daughter Jessi Prasanti who is a Deputy Superintendent of Police with pride and respect at #IGNITE which is being conducted at #Tirupati. A rare & heartwarming sight indeed!#DutyMeet pic.twitter.com/5r7EUfnbzB — Andhra Pradesh Police (@APPOLICE100) January 3, 2021

बता दें जेसी प्रशांति 2018 बैच की पुलिस अफसर हैं. आंध्रप्रदेश के गुंटूर दक्षिण (शहर) में बतौर डीएसपी तैनात हैं. प्रशांति के पिता श्याम सुंदर तिरुपति कल्याणी डेम पुलिस प्रशिक्षण केंद्र में सीआई हैं. दोनों की मुलाकात पुलिस मीट के दौरान हुई थी.