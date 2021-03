Viral Photo: सोशल मीडिया पर मजबूर मां की एक ऐसी तस्वीर वायरल हो रही है, जिसे देख कोई भी इमोशनल हो जाए. ये तस्वीर इतना भावुक कर देने वाली है कि लोग अपनी भावनाओं को बयां ही नहीं कर पा रहे. Also Read - Viral News: 23 की उम्र में हैं 11 बच्चे, 8 करोड़ खर्च कर बनना चाहती है 100 की मां

वायरल तस्वीर में दिखता है कि एक शादी का सीन है. दूल्हा घोड़ी पर चढ़ा है और उसके पीछे लाइट सिर पर लादे चल रही है एक महिला. Also Read - खेतों के बीचों-बीच किसके डर से भागती नज़र आईं मलाइका, Stunning Photo शेयर कर लिखा- Run malla run

जिसके गोद में छोटा बच्चा है. इस बच्चे को उसने झोले में टांग रखा है. Also Read - Ajab Gajab: छुट्टी नहीं दे रहा था बॉस, शख्स ने रच ली अपने अपहरण की साजिश

तस्वीर को सोशल मीडिया पर बिजनेसमैन हर्ष गोयनका ने शेयर किया है. हर्ष गोयनका ने शेयर करते हुए लिखा,

I feel like I put in too much effort sometimes. And then I saw this photo! My salute!

I feel like I put in too much effort sometimes. And then I saw this photo! My salute! pic.twitter.com/i8vUbLybB6 — Harsh Goenka (@hvgoenka) March 21, 2021

तस्वीर देखकर लोग इमोशनल कमेंट्स कर रहे हैं. एक ने लिखा, अब आप समझ गए होंगे कि क्यों मां को भगवान कहते हैं…

रोशनी लिए फिरते है, चूल्हा घर का जलाने के लिए। — wrekktangle (@wrekktangle) March 21, 2021