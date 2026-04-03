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Viral: तेज दिमाग है तो ढूंढकर दिखाइए तस्वीर में छिपे 13 चेहरे, कोई 5 भी खोज दे तो चैंपियन मान लेंगे

Viral: आपके सामने एक वायरल ऑप्टिकल इल्यूजन है जिसमें कुल 13 चेहरे छिपे हुए हैं. मगर तेज दिमाग वाले भी इसे हल नहीं कर पा रहे हैं.

Viral: ऑप्टिकल इल्यूजन वाली तस्वीरें सोशल मीडिया पर जब भी आती है धमाल मचा देती है. ये तस्वीरें देखते ही देखते वायरल भी हो जाती हैं. ऐसी ही एक तस्वीर खूब ध्यान खींच रही है. इसमें एक खूबसूरत सीनरी दिखाई गई है, लेकिन इसकी खास बात यह है कि इसके अंदर 13 चेहरे छिपे हुए हैं. पहली नजर में यह एक सामान्य तस्वीर लगती है, लेकिन जैसे ही आप ध्यान से देखते हैं, इसमें छिपे चेहरे धीरे-धीरे नजर आने लगते हैं. यही वजह है कि यह तस्वीर लोगों के लिए एक मजेदार चैलेंज बन गई है और हर कोई इसे हल करने की कोशिश कर रहा है. मगर सफलता किसी-किसी को ही मिल रही है.

मजेदार ऑप्टिकल इल्यूजन

वायरल हो रहे इस ऑप्टिकल इल्यूजन को और भी दिलचस्प बनाने के लिए इसमें समय की सीमा रखी गई है. यूजर्स को कहा गया है कि वे सिर्फ 60 सेकंड के अंदर इस सीनरी में छिपे सभी 13 चेहरे ढूंढकर दिखाएं. हालांकि, यह काम इतना आसान नहीं है. कई तेज दिमाग वाले लोग भी इसमें सिर्फ 4-5 चेहरे ही ढूंढ पाए हैं. अगर कोई व्यक्ति 5 चेहरे ढूंढ लेता है तो उसे चैंपियन माना जाता है, जबकि 10 चेहरे ढूंढना बहुत तेज दिमाग की निशानी है. और अगर कोई सभी 13 चेहरे खोज लेता है, तो उसे सच में जीनियस कहा जा सकता है.

दिमाग का टेस्ट

अगर आप इस तस्वीर में सभी चेहरे नहीं ढूंढ पाए हैं, तो निराश होने की जरूरत नहीं है. ऑप्टिकल इल्यूजन का मकसद ही यही होता है कि वह हमारी सोचने और देखने की क्षमता को चुनौती दे. यह हमें सिखाता है कि हर चीज को ध्यान से देखने पर ही उसकी असली तस्वीर समझ में आती है. ऐसे पजल्स न सिर्फ मनोरंजन करते हैं, बल्कि दिमाग को तेज करने में भी मदद करते हैं.

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क्यों मिल गए ना सारे चेहरे

अंत में हम खुद आपको एक-एक करके सारे चेहरे दिखा रहे हैं. इससे देखकर आप भी चौंक जाएंगे कि वाकई में इसमें कुल 13 चेहरे छिपे हैं.

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