Viral: नौकरी बदलते समय ज्यादातर लोग एचआर से सैलरी निगोशिएशन सही से नहीं कर पाते हैं और बाद में उन्हें इस बात का मलाल रह जाता है. कुछ कंपनियों में नौकरी बदलते समय 25-30 प्रतिशत की हाइक मिलती है, लेकिन सही से बात की जाए को यह 40 प्रतिशत भी हो सकती है. वहीं, आईटी कंपनियों में ये हाइक 80 या 100 प्रतिशत तक भी हो जाती है. ये सब सैलरी निगोशिएशन पर ही डिपेंड करता है.माना जाता है कि लोग सैलरी निगोशिएशन के दौरान अपने बात को रखने से काफी हिचकते हैं और इसी वजह से जो हाइक मिलनी चाहिए उससे वंचित रह जाते हैं. इसी को देखते ही हुए एक शख्स ने आइडिया निकाला है, जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

एक नीतेश यादव नाम के सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने #underrated_skill_in_tech हैशटैग का इस्तेमाल करते हुए सैलरी पर बातचीत करने के लिए मेज पर माताओं को लाने का सुझाव दिया है. उनका यह पोस्ट देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. इस पोस्ट पर कॉमेंट करने वालों की बाढ़ सी आ गई. @patient__trader यूजर ने इस पोस्ट पर कॉमेंट किया है, "एचआर से मम्मी कहेगी कि कम से कम 150 प्रतिशत हाइक तो देना पड़ेगा. नहीं तो मैं कहीं और देख लूंगी. और भी हैं तुम अकेली नहीं हो रिक्रूटर."

Also Read - Viral Video: शराब के नशे में भिड़ गए दो लड़के, फिर ऐसी मारपीट हुई देख यकीन ना करेंगे- देखें वीडियो

Mummy be like- Minimum 150% hike to dena padega warna mein kahi aur se dekh lungi..

Aur bhi hai, tm akele nhee ho recruiter.😂😂

— Patient Trader⚡ (@patient__trader) July 4, 2022