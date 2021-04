Viral Song: सोशल मीडिया पर कब कौन वायरल हो जाए कहा नहीं जा सकता. ऐसे ही एक वीडियो की काफी चर्चा हो रही है. ये वीडियो एक गाने का है. लोग इसे काफी पसंद कर रहे हैं. Also Read - Stunt Video: हवा में गुलाटियां मारते हुए किया खतरनाक स्टंट, लोग बोले- चकरघिन्नी बना देगा क्या!

वीडियो की लोकप्रियता का आलम ये है कि यूट्यूब पर इस पर 5 हजार कमेंट्स आ चुके हैं. लोग इसे एक बार नहीं कई बार सुन रहे हैं. Also Read - Shraddha Kapoor Dance with Gorilla: गोरिल्ला के साथ झूमती नजर आईं श्रद्धा कपूर, वायरल हुआ ये फनी वीडियो

ये गाना है यूट्यूबर अनुमिता नादेसन का जश्न-ए-बहारा. इस गाने को आपने फिल्म जोधा अकबर में सुना होगा. Also Read - Girl Viral Video: नहीं है एक पैर, फिर भी वेटलिफ्टिंग कर रही लड़की, 2 मिलियन व्यूज, लोग बोले-कोशिश करने वालों की...

अनुमिता का ये गाना इस समय यूट्यूब पर इतना सुना जा रहा है कि इसे 2 मिलियन व्यूज मिल चुके हैं.

इसे शेयर करते हुए अनुमिता ने लिखा,

Hellloooo! The full version of Jashn-E-Bahara is finally here! I hope you enjoy it

तो देर किस बात की, आप भी सुनें ये गाना-

गाने को 27 फरवरी को अपलोड किया गया था, जिसके बाद से उसके व्यूज लगातार बढ़ते ही चले गए.