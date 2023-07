Viral: मां की डिमांड पर दुबई से 10 किलो टमाटर लेकर पहुंची बेटी, लोग बोले- सर्वश्रेष्ठ बेटी का पुरस्कार दो

Viral: जब से देश में टमाटर महंगा हुआ है तभी से इसको लेकर तरह-तरह की खबरें आ रही हैं. क्रिएटर्स भी टमाटर से जुड़े कंटेंट तैयार कर सोशल मीडिया पर वायरल कर रहे हैं. बीते दिनों एक खबर सामने आई थी कि एक महिला ने दुबई से अपनी बेटी से टमाटर लाने के लिए कहा था. अब उसने अपनी मां की इच्छा पूरी कर दी है और टमाटर लेकर भारत पहुंच गई है. दुबई की एक प्रवासी अपनी मां की इच्छा पूरी करने के लिए अपने सूटकेस में 10 किलो टमाटर लेकर भारत वापस आईं.

छुट्टियों के लिए भारत आ रही महिला ने अपनी मां से पूछा कि वह दुबई से क्या चाहती है, उन्‍होंने जवाब में कहा टमाटर. गौरतलब है कि इन दिनों भारत में टमाटर की कीमतें बहुत अधिक हो चुकी हैं. किस्सा साझा करते हुए, प्रवासी की बहन, जो ट्विटर पर रेव्स नाम से जानी जाती है, ने लिखा, “मेरी बहन अपने बच्चों के सा‍थ गर्मियों की छुट्टियों के लिए दुबई से भारत आ रही हैं, और उसने मां से पूछा कि उसे दुबई से कुछ चाहिए, तो मां ने कहा कि 10 किलो टमाटर लाओ. इसलिए उन्होंने 10 किलो टमाटर सूटकेस में पैक करके भेज दिए हैं.

यह मनोरंजक कहानी ट्विटर पर वायरल हो गई. अब तक इसे 53.2 हजार बार देखा गया है. कई लोग भंडारण और सीमा शुल्क नियमों से संबंधित सवाल पूछ रहे हैं. रेव्स ने कहा कि 10 किलो टमाटर से अन्य चीजों के अलावा अचार और चटनी बनाई जाएगी. ट्विटर यूजर्स नयनतारा बागला ने कहा, “महंगाई के इस समय में सर्वश्रेष्ठ बेटी का पुरस्कार शायद उसी दिशा में जा रहा है.”