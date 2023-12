Tiger Viral Video: टाइगर से लड़की को बचाने के लिए गाइड ने अपनाया 'देसी' तरीका, देखें वीडियो

जंगल में घूमने और साथ में फोटोग्राफी करने का अपना अलग ही मजा है, लेकिन कभी- कभी ऐसा करना भारी पड़ जाता है. वायरल हो रहे वीडियो में एक लड़की वाइल्ड लाइफ सफारी का मजा ले रही होती है और अपने कैमरे से वीडियो रिकॉर्ड कर रही होती है कि तभी अचानक उसके साथ कुछ ऐसा होता है जिसे देख आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे.

जंगल में सफर कर रही लड़की के सामने अचानक टाइगर आ जाता है और लड़की उसका वीडियो रिकॉर्ड कर रही होती है तभी अचानक बाघ उसकी ओर झप्पटा मारता हुआ दिखाई देता है. लेकिन लड़की के साथ गाइड भी सफर कर रहा होता है जो टाइगर को खदेड़ देता है. जिस वजह से बाघ को उल्टे पांव वापस जाना पड़ता है.

Wild Animals don’t think like humans do. Our urge for a closer wildlife sighting brings them in stress and beyond a point it’s intrusion in their life.

Be responsible when visiting a wilderness area.#ResponsibleBehaviour

pic.twitter.com/0s0r78P1dz

— Surender Mehra IFS (@surenmehra) December 14, 2023