Viral Top: फैशन जगत में ऐसे-ऐसे प्रयोग होते रहते हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाते हैं. ऐसा ही एक वुमेन टॉप काफी वायरल हो रहा है. ये टॉप इतना अजीब है कि कोई भी इसे देख हैरान रह जाए.

ये टॉप लग्जरी ब्रांड प्राडा (Prada) ने बनाया है. इसके डिजाइन को देख हर कोई हैरान है.

ये टॉप देख लोग पूछ रहे हैं कि आखिर ऐसा टॉप बनाने की जरूरत ही क्या थी. इसमें इतने छेद हैं कि इसे पहनने का फायदा ही क्या है.

प्राडा एक लग्जरी ब्रांड है, जो महंगे टॉप बनाता है. इस टॉप की कीमत जानकर भी आपके होश उड़ने वाले हैं. ये टॉप ऑनलाइन £905 यानी तकरीबन 90 हजार रुपए का है.

ये ब्रांड बड़े-बड़े सेलिब्रिटीज की पहली पसंद है. सभी इसे बड़ी शान से पहनते हैं. लेकिन कंपनी का ये टॉप देख सभी हैरान हैं.

