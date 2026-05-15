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Viral Video: 55 प्रतिशत नंबर लाकर केक काटने लगा लड़का, तभी जो दिखा सोच नहीं सकते | देखें वीडियो
Viral Video: सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह लड़का पास होने की खुशी में केक काटकर जश्न मना रहा है.
Viral Video: सोशल मीडिया पर हमेशा कुछ ना कुछ छाया ही रहता है. कभी डांस के वीडियो तो कभी जुगाड़ से जुड़े नजारे खूब वायरल होते हैं. मगर अभी जो वीडियो सामने आया है उसमें हैरान कर देने वाला सीन देखने को मिला. इसमें एक छात्र परीक्षा में कम नंबर लाकर भी केक काटकर खुशी मना रहा है. खास बात ये है कि इसमें घरवाले भी उसका साथ दे रहे हैं. आज के समय में जहां 90 प्रतिशत नंबर लाने पर भी घरवाले खुश नहीं होते. वहीं इस लड़के के घरवालों ने उसके पास होने का ही जश्न मना लिया. अब यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है.
पास होकर मनाई खुशी
वायरल वीडियो में दिखाई देता है कि परिवार के लोग बच्चे के रिजल्ट को लेकर दुखी होने के बजाय उसकी मेहनत और खुशी को महत्व दे रहे हैं. बच्चे की मां ने कमेंट में लिखा है, मेरे लिए मेरे बच्चे के 55% नंबर भी किसी 85 या 95% से कम नहीं हैं.” आगे उन्होंने कहा कि बच्चों को डांटने या बुरा-भला कहने से उनका आत्मविश्वास टूटता है. मां का मानना है कि बच्चों को खुश और मजबूत रखना ज्यादा जरूरी है ताकि वे खुद को किसी से कम न समझें. उन्होंने यह भी कहा कि कई माता-पिता गलत व्यवहार के कारण अपने बच्चों को खो चुके हैं, इसलिए बच्चों का मनोबल बढ़ाना बेहद जरूरी है.
इंस्टाग्राम पर देखिए वायरल वीडियो:
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माता-पिता की तारीफ
वायरल हो रहा यह वीडियो ruksarpatel19 नाम के इंस्टाग्राम एकाउंट पर शेयर किया गया है. खबर लिखे जाने तक वीडियो को लाखों लाइक्स मिल चुके थे और हजारों लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी. एक यूजर ने लिखा, ‘इसी तरह हर मां-बाप को अपने बच्चों का साथ देना चाहिए.’ दूसरे यूजर ने लिखा है, ‘वीडियो देखकर मन खुश हो गया.’ इसी तरह के रिएक्शन वीडियो पर लगातार पोस्ट हो रहे हैं.