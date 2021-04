Pregnant Athlete Wins Gold Medal: आठ माह की गर्भवती महिला की हालत इतनी नाजुक होती है कि परिवार का हर सदस्य उसकी देखभाल करता है. लेकिन आज जो महिला पूरी दुनिया में चर्चा में है, उसने वो कर दिखाया है जो शायद ही आपने कभी देखा-सुना हो. Also Read - Corona Warriors Video Viral: बालों में कंघी करते, एक्सरसाइज कराते कोरोना वॉरियर्स का वीडियो देख आंखें भर आएंगी, इनके जज्बे को सलाम!

इस महिला ने 8 माह का गर्भ धारण किए ही गोल्ड मेडल जीत लिया है. इनका नाम है अमिनत इदरिस. 26 साल की हैं. ये नाइजीरिया से हैं.

ऐसा नहीं है कि ये केवल वायरल होती खबर है. बकायदा प्रतियोगिता का वीडियो भी है, जो सोशल मीडिया पर धूम मचा रहा है.

बताया जा रहा है कि अमिनत ने ‘मिक्स्ड पोमासे’ वर्ग में यह उपलब्धि हासिल की है.

आप भी देखें वीडियो-

An inspiring outing by heavily pregnant Aminat Idrees who won a gold medal for Lagos at the ongoing National Sports Festival in Benin, Edo State.

Aminat Idrees who is 8 months pregnant won gold in the Mixed Poomsae category in Taekwondo pic.twitter.com/rr4fxJCfMs

