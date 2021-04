Viral Video: देश में कोरोना का कहर जारी है. भारत में हर दिन कोरोना के रिकॉर्ड नए मामले सामने आ रहे हैं. कोरोना संकट के इस दौर में डॉक्टरों और नर्सों पर भी काफी दबाव हैं. वह कई-कई दिन तक अपने घर भी नहीं जा पाते. इन सबके के सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें डॉक्टर और नर्स के बीच हाथापाई हो रही है. बहस के बाद पहले नर्स ने डॉक्टर को थप्पड़ मारा, जवाब में डॉक्टर ने भी ऐसा ही किया. मामला रामपुर के जिला अस्पताल का है. Also Read - Video: मध्यप्रदेश के रतलाम में अनोखी शादी! दूल्हे की कोरोना रिपोर्ट आई पॉजिटिव तो PPE Kit पहनकर लिये फेरे...

न्यूज एजेंसी ANI की रिपोर्ट के अनुसार, रामपुर के जिला अस्पताल में यह वाकया हुआ. सिटी मजिस्ट्रेट रामजी मिश्रा ने न्यूज एजेंसी ANI को बताया, 'मैंने उन दोनों से बात की है. वे दोनों ज्यादा काम की वजह से तनाव में थे. हम इसकी जांच करेंगे. उधर, दैनिक जागरण में छपी खबर के मुताबिक, मामला सोमवार की रात की है.

#WATCH | A doctor and a nurse entered into a brawl at Rampur District Hospital yesterday.

City Magistrate Ramji Mishra says, "I have spoken to both of them. They say they were under stress and overburdened. We will probe this & speak to both of them."

(Note: Abusive language) pic.twitter.com/XJyoHv4yOh

— ANI UP (@ANINewsUP) April 27, 2021