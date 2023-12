Hindi Viral

Viral Video A Man Kept Roaming Around With A Girl In A Small Bag People Lost Their Sleep After Knowing The Truth In Hindi

Viral Video: छोटे से बैग में लड़की को लेकर घूमता रहा शख्स, सच जानकर लोगों की उड़ी नींद

इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में एक शख्स बीच (Beach) पर बैग में से एक लड़की को निकालते हुए दिखाई देता है, जिसे देख सब हैरान रह गए.

सोशल मीडिया पर आए दिन कुछ न कुछ ऐसा सामने आता रहता है जिसे देख हम सब लोग लोट- पोट हो जाते है. कभी मेट्रो में कोई अजीबोगरीब हरकत करते नजर आ जाता है तो कहीं कोई लड़की का डांस करते हुए वीडियो सामने आ जाता है. वायरल हो रहे वीडियो में एक शख्स छोटे से बैग में से एक लड़की को बाहर निकालकर सभी को हैरान देता है. इसे देख वहां मौजूद लोग हमसते नजर आते है.

वायरल हो रहे वीडियो को देखने के बाद आपको अपनी आंखों पर यकीन नहीं होगा. वायरल हो रहे वीडियो में आप देख सकते है कि एक शख्स अपने हाथों में एक छोटा सा बैग लेकर आता है और बैग को वहीं बीच पर रख देता है. बैग रखने के बाद वो शख्स बैग से पहले तो एक दूसरा बैग निकालता है. उसके बाद वो बॉल, बड़ी सी छतरी, दो कुर्सियां भी निकालकर बाहर रख देता है. इस आदमी को देख वहां मौजूद लोग दंग रह जाते हैं.

लेकिन पिक्चर तो अभी बाकी है. इसके बाद वह शख्स बैग में से एक लड़की को निकालते हुए दिखाई देता है, इस आदमी ने जो किया वो काफी हैरान कर देना वाला था. इस क्लिप को देख इतना पता चलता है कि ये कोई जादूगर है, जो वहां जादू करके दिखा रहा है.

यहां देखें वीडियो-

Whats is the next? 😂 pic.twitter.com/ewuCCfVMxu — Wow Videos (@ViralXfun) December 6, 2023

लोगों ने दिए रिएक्शन

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो एक्स पर @ViralXfun नाम के यूजर नो पोस्ट किया है. इसके कैप्शन में लिखा- Whats is the next? वीडियो को अब तक 1 लाख 61 हजार से ज्यादा लोगों ने देख लिया है. इस क्लिप को देख एक यूजर ने कमेंट किया-ये बैग है या फिर Doremon का पॉकेट? दूसरे यूजर ने लिखा- ये बैग नहीं वेयरहाउस है. दूसरे यूजर ने लिखा- यह नकली Sand Floor है.

