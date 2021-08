Viral Video: अफगानिस्तान में आतंकी संगठन तालिबान के कब्जे के बाद वहां हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं. देशभर में आम लोग बुरी तरह डरे हुए हैं और किसी भी हाल में देश छोड़ने की कोशिश में लगे हैं. इस बीच काबुल एयरपोर्ट के विचलित करने वीडियो सोशल मीडिया में खूब वायरल हो रहे हैं. इन वीडियो में लोगों को जान की परवाह किए बिना विमानों में चढ़ने की कोशिश करते हुए देखा गया है.Also Read - Backflips in Saree: लड़की ने लाल साड़ी में किए जबरदस्त बैकफ्लिप्स, देखें Viral Video

ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया में खूब वायरल हो रहा है. वीडियो में हजारों की तादाद में लोग रनवे पर खड़े विमान के पास मंडरा रहे हैं. सैकड़ों लोग विमान में चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं. 25 सेकंड के इस वीडियो में देखा जा सकता है कि बुरी तरह घबराए लोग किसी भी हाल में विमान में सवार होकर देश से बाहर जाना चाहते हैं.

यहां देखें वीडियो-

जिन्हें नाज़ है ….. वो कहाँ हैं#DevastatingImages

Abandoned #Afghanistan and forced them to surrender to #Taliban.*

No aid agencies, no UN, no government. pic.twitter.com/Vrwbu4pqAv

— Rupin Sharma IPS (@rupin1992) August 16, 2021