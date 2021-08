Viral Video: बॉलीवुड सुपरस्टार अमिताभ बच्चन (Bollywood Superstar Amitabh Bachchan) के साथ कोई मजाक करने की सोच भी नहीं सकता है, मगर ऐसा सचमुच में हुआ है. उनकी नातिन नव्या नवेली नंदा (Navya Naveli Nanda) ने ये मजाक किया है. दरअसल उन्होंने अमिताभ बच्चन की फिल्म कालिया के मशूहर गाने ‘जहां तेरी ये नजर है’ के ऑडियो से छेड़छाड़ की है और इसका वीडियो सोशल मीडिया में खूब वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो अमितभा बच्चन ने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है.Also Read - 60 Saal Ki Amma Ka Dance: मंच पर डांस करने पहुंची बुजुर्ग महिला, फिर जो किया हंसी नहीं रोक पाएंगे | Viral हो रहा मजेदार Video

वीडियो शेयर करते हुए अमिताभ बच्चन ने लिखा कि 'क्या किया .. क्या हो गया.' सदी के महानायक ने हालांकि इस वीडियो को शेयर करते हुए खुशी जाहिर की है. उन्होंने ट्वीट में आगे लिखा कि अविश्वसनीय श्रीलंकाई गीत माणिके मगे हिते (Manike Mage Hithe), जिसे प्रतिभाशाली नव्या नवेली द्वारा मेरी फिल्म 'कालिया' के गाने में एडिट किया गया. मगर ईमानदारी से कहूं तो 'माणिके मगे हिते' गाने को लूप में प्ले करके देख रहा हूं. इसे सुनना बंद करना असंभव है. ये कमाल है.

यहां देखें वीडियो-

T 3998 – क्या किया .. क्या हो गया 🤣🤣 !

But truly an ode to that incredible Sri Lankan song ‘Manike Mage Hithe’ ..edited here to my KALIA song by the genius NAVYA NAVELI..BUT honestly Manike.. playing in loop whole night .. impossible to stop listening.. SUUUPPEEERRRBBB 🎶🎶🎶🎶 pic.twitter.com/va0kEUHHVq

— Amitabh Bachchan (@SrBachchan) August 15, 2021