Viral Video: हैवी ड्राइवर का कारनामा देख Anand Mahindra भी चौंक गए, थार लवर्स बोले- सर ये वाला फीचर Thar में चाहिए

महिंद्रा समूह के प्रबन्ध निर्देशक एवं चेयरमैन आनंद महिंद्रा सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं. जब कभी भी वे किसी पोस्ट को शेयर करते हैं तो वो मिनटों में वायरल होने लगती है. अक्सर वो फनी क्लिप्स या फिर कार से जुड़ें वीडियोज अपलोड करते रहते हैं . सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो को देख आपका भी माथा घूम जायेगा और कहेंगे-लोग क्या- क्या करते रहते हैं. वीडियो देख एक यूजर ने आनंद महिंद्रा से कहा- सर ये वाला फीचर थार में चाहिए.

वायरल हो रहे वीडियो में आप देख सकते हैं कितने संकरें रास्ते से सफेद ओर काले रंग की गाड़ी आमने-सामने आ जाती है, लेकिन जगह इतनी कम है कि दो गाड़ी एक साथ वहां से नहीं गुजर सकती. क्योंकि सड़क के एक तरफ खाई है तो दूसरी तरफ ऊंची दीवार . इस कंडिशन में लड़की कार को बैक करके एक किनारे पर लगा देती है. इसके बाद भी सड़क पर इतनी कम जगह होती है कि दूसरी कार का वहां से गुजरना मुश्किल है. लेकिन, तभी अचानक कुछ ऐसा देखने को मिलता है जिसे देख आप भी दंग रह जाएंगे. काली गाड़ी वाला आदमी कार को दो पहियों पर चालकर वहां से निकल जाता है. वायरल हो रहे वीडियो को देख यूजर्स जमकर कमेंट कर रहे हैं.

Wait….Whaaaat?? Ok, I suppose it’s better than just ending up in a shouting match. But as the saying goes: ‘Don’t try this at home…’ pic.twitter.com/5XeFd1kE31

— anand mahindra (@anandmahindra) December 13, 2023