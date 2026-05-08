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परीक्षा हॉल में ही भीख मांगने पहुंच गई महिला, मगर तभी जो हुआ हंसी नहीं रोक पाएंगे | देखें ये VIDEO

वीडियो में एक महिला सीधे परीक्षा हॉल के अंदर पहुंच गई और वहां बैठे परीक्षार्थियों से ही भीख मांगना शुरू कर दिया. सबसे दिलचस्प बात यह रही कि एग्जाम दे रहे कई छात्र भी महिला को देखकर मुस्कुराने लगे और शुभ काम समझकर उसे पैसे भी देने लगे.

Published date india.com Updated: May 8, 2026 11:19 AM IST
email india.com By Ikramuddin email india.com twitter india.com
Funny Video Today
क्लास में ही भीख मांगने पहुंच गई महिला. (Photo/Instagram)

Ajab Gajb Funny Video: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक बेहद मजेदार और हैरान कर देने वाला वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में एक महिला सीधे परीक्षा हॉल के अंदर पहुंच गई और वहां बैठे परीक्षार्थियों से ही भीख मांगना शुरू कर दिया. सबसे दिलचस्प बात यह रही कि एग्जाम दे रहे कई छात्र भी महिला को देखकर मुस्कुराने लगे और शुभ काम समझकर उसे पैसे भी देने लगे. यही वजह है कि वीडियो इंटरनेट पर लोगों का खूब ध्यान खींच रहा है. वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि परीक्षा हॉल में छात्र अपनी-अपनी सीट पर बैठकर परीक्षा दे रहे होते हैं. तभी एक महिला हाथ फैलाकर क्लासरूम में प्रवेश करती है. महिला बिना किसी झिझक के एक-एक छात्र के पास जाती है और उनसे भीख मांगने लगती है. कई छात्र पहले तो हैरान रह जाते हैं, लेकिन बाद में कुछ लोग महिला को पैसे भी देते नजर आते हैं.

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परीक्षा हॉल में भिखारी की एंट्री

वीडियो की सबसे मजेदार बात यह है कि पूरे समय क्लास में शिक्षक भी मौजूद रहते हैं. हालांकि शिक्षक महिला को रोकते नहीं हैं और चुपचाप पूरा नजारा देखते रहते हैं. इसी वजह से वीडियो देखने वालों को यह और ज्यादा फनी लग रहा है. सोशल मीडिया यूजर्स भी इस पर जमकर मजेदार प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. वीडियो में आगे देखा जा सकता है कि महिला वीडियो रिकॉर्ड कर रहे शख्स के पास भी पहुंच जाती है. इस दौरान क्लास में बैठे कुछ छात्र अपनी हंसी नहीं रोक पाते. कई लोग महिला की हरकत देखकर मुस्कुराते नजर आते हैं. इंटरनेट पर इस वीडियो को लाखों बार देखा जा चुका है और लोग इसे लगातार शेयर कर रहे हैं.

यहां इंस्टाग्राम पर देखें वीडियो

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खूब मनोरंजन कर रहा वीडियो

यह वीडियो इंस्टाग्राम पर niazdeep नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. हालांकि अभी तक यह साफ नहीं हो पाया है कि वीडियो कब और कहां रिकॉर्ड किया गया था. कुछ सोशल मीडिया यूजर्स इसे असली घटना बता रहे हैं, जबकि कई लोगों का मानना है कि वीडियो सिर्फ मनोरंजन के लिए बनाया गया है. फिलहाल यह मजेदार क्लिप सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है और लोगों का खूब मनोरंजन कर रही है.

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इकराम मूल रूप से उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं मगर जन्म देश की राजधानी दिल्ली में हुआ. शुरुआती शिक्षा स्थानीय स्कूल में हुई. इसी के साथ ज्ञान हासिल करने ... और पढ़ें

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