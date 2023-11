Viral Video: ससुर बिस्तर पर लेटा देखता रहा और बहू ने लगा दी घर में आग, खौफनाक वीडियो देख बौखला जाएंगे आप

सोशल मीडिया पर एक खौफनाक वायरल वीडियो सामने आया जिसमें महिला गुस्से में आ कर अपने ससुर को आग लगाने की कोशिश कर रही है. वजह जान आप भी चौंक जायेंगे. सोशल मीडिया पर यह वीडियो बहुत ही तेजी के साथ वायरल हो रहा है जिसमें नाराज़ बहू ने अपने ही घर में आग लगा दी. इस वीडियो को अब तक कई लोग देख चुके हैं. वीडियो के सामने आने के बाद हर कोई हैरान है और अपने-अपने तरीके से इस पर कमेंट कर रहा है.आखिर अपने ही ससुर को जान से क्यों मारना चाह रही थी ये महिला. आइये जानते हैं.

देखें वीडियो-

#Wife putting fire on father-in-law.

Good, he decided to record it. pic.twitter.com/jxRKBujZwm

— ShoneeKapoor (@ShoneeKapoor) November 1, 2023