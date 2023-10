Viral Video Today: वंदे भारत में बिना टिकट चढ़ा पुलिस वाला, देखें कैसे TTE ने लगा दी क्लास

Police Viral Video: उत्तर प्रदेश की पुलिस अक्सर सुर्खियों में रहती है. अब एक बार फिर एक यूपी के पुलिसकर्मी का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. इसमें देखा जा सकता है कि एक दरोगा बिना टिकट के वंदे भारत एक्सप्रेस में बैठ जाता है. जब TTE को पता चलता है तो दोनों के बीच बहस भी होती है. TTE साफ कहता है अगर आपको पास टिकट नहीं है तो आप बस से जा सकते हैं.

इस वीडियो को ट्रेन में बैठे किसी यात्री ने रिकॉर्ड किया और सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया. अब ये काफी वायरल हो गया है. दरअसल, जब TTE पुलिस वाले के पास टिकट देखने गए तो पहले वह वर्दी का धौंस जमाते हुए टाल-मटोल करने लगे. लेकिन जब TTE ने नियमों का हवाला देते हुए कहा कि ट्रेन में बिना टिकट यात्रा करना गैरकानूनी है तो दरोगा ने कहा कि उनकी इंटरसिटी एक्सप्रेस छूट गई थी इसलिए वह इसमें बैठे.

Verbal Kalesh b/w TTE and Police Officer over Police Officer was Travelling without ticket pic.twitter.com/LhS4I56CzW

— Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) October 12, 2023