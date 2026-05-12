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Bride Groom Video: दूल्हे को देखकर खुश हुई फिर मारा झन्नाटेदार झापड़, दुल्हन का ऐसा रूप देखकर हिल गया बेचारा

Dulhan Ka Video: वायरल वीडियो में देखेंगे कि दुल्हन पहले तो बड़े प्यार से दूल्हे को रसगुल्ला खिलाने की कोशिश करती है, मगर तभी ऐसा कुछ हुआ कि उसका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया.

दुल्हन ने अचानक दूल्हे को मार दिया जोरदार झापड़. (Photo/X)

Bride Groom Video: शादी-ब्याह के वीडियो सोशल मीडिया पर अक्सर वायरल होते रहते हैं, लेकिन इस बार जो नजारा देखने को मिला उसने मेहमानों से लेकर इंटरनेट यूजर्स तक सभी को हैरान कर दिया. स्टेज पर पहले प्यार और खुशी का माहौल था, मगर कुछ ही सेकंड में मामला ऐसा पलटा कि हर कोई बस दूल्हे का चेहरा देखता रह गया. वायरल वीडियो में दूल्हा-दुल्हन जयमाला के बाद स्टेज पर खड़े नजर आते हैं. दुल्हन काफी खुश दिखाई देती है और बड़े प्यार से दूल्हे को रसगुल्ला खिलाने की कोशिश करती है. आसपास खड़े मेहमान भी इस प्यारे पल को देखकर मुस्कुरा रहे होते हैं. मगर तभी दूल्हा ऐसा रिएक्शन देता है जिसकी शायद किसी ने उम्मीद नहीं की थी.

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दूल्हे ने मारा झन्नाटेदार झापड़

दुल्हन बार-बार रसगुल्ला आगे बढ़ाती है, लेकिन दूल्हा मुंह ही नहीं खोलता. पहले तो दुल्हन मुस्कुराती रहती है, मगर अगले ही पल उसका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है. देखते ही देखते वह दूल्हे के गाल पर जोरदार थप्पड़ जड़ देती है. थप्पड़ इतना तगड़ा था कि दूल्हा कुछ सेकंड तक संभल ही नहीं पाता और उसका चेहरा उतर जाता है. स्टेज पर अचानक बदले इस माहौल को देखकर मेहमान भी दंग रह जाते हैं. किसी को समझ नहीं आता कि आखिर कुछ सेकंड में ऐसा क्या हो गया. वीडियो में आगे दिखता है कि दुल्हन की मां तुरंत स्टेज पर पहुंचती हैं और उसे शांत कराने की कोशिश करती हैं. वहीं दूल्हा बेचारा चुपचाप मुंह लटकाए खड़ा नजर आता है.

यहां इंस्टाग्राम पर देखें वीडियो

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क्या बोले नेटिजन्स

सोशल मीडिया पर यह वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है. लोग इस पर जमकर मजेदार कमेंट कर रहे हैं. कोई कह रहा है कि ‘भाई को रसगुल्ला महंगा पड़ गया’, तो कोई लिख रहा है, ‘शादी के पहले दिन ही गेम ओवर हो गया.’ वहीं कई यूजर्स दुल्हन के गुस्से को देखकर हैरानी भी जता रहे हैं. हालांकि यह वीडियो कब और कहां का है, इसकी पुष्टि नहीं हो सकी है, लेकिन इंटरनेट पर इसने लोगों का खूब ध्यान खींच लिया है. वीडियो इंस्टाग्राम पर vibhash2345x नाम के हैंडल से भी शेयर किया गया है.

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