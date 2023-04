Viral Video: नंगे पैर और टूटी कुर्सी के सहारे बैंक जाने को मजबूर हुई बुजुर्ग महिला, झकझोर कर रख देगा दृश्य- देखें वीडियो

Viral Video: इस दौर में जहां सेकेंडों में पैसे एक एकाउंट से दूसरे एकाउंट में पहुंच जाते हैं. वहीं, एक बुजुर्ग महिला को अपनी पेंशन लेने के लिए कई किलोमीटर तक नंगे पांव चलना पड़ा. महिला को चल पाने में काफी परेशानी होती है लिहाजा वो टूटी हुई कुर्सी के सहारे कई किलोमीटर तक चली और बैंक पहुंची. बुजुर्ग महिला की पहिचान सूर्या हरिजन के रूप में हुई है. सोशल मीडिया पर उनका वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें देख सकते हैं कि बुजुर्ग महिला चिलचिलाती हुई धूप में कैसे टूटी हुई कुर्सी के सहारे एक-एक कदम बढ़ा रही है.

न्यूज एजेंसी एएनआई ने बुजुर्ग महिला सूर्या हरिजन के इस वीडियो को शेयर किया है. बताया जा रहा है कि ये दृश्य ओडिशा के नबरंगपुर जिले के झरीगांव ब्लॉक के बनुआगुड़ा गांव का है. एएनआई ने वीडियो ट्वीट के साथ यह भी बताया है कि बुजुर्ग महिला को पेंशन निकलवाने के लिए एसबीआई झारीगांव शाखा पहुंचना था. सोशल मीडिया पर यह झकझोर देने वाल दृश्य तेजी से वायरल हो रहा है. कई लोग इसे देखकर इमोशनल भी हो गए.