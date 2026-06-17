Viral Video: 'फ्रेश आलू, फ्रेश प्याज ले लो...' कनाडा की सड़कों पर ठेला लगाकर सब्जी बेचना लगा शख्स | देखें वीडियो

Viral Video: सोशल मीडिया पर भारतीय शख्स का यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इसमें उसका अंदाज यूजर्स को काफी पसंद आ रहा है.

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कनाडा का वीडियो हुआ वायरल. (Photo: Instagram)

Viral Video: सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाले लोग जानते ही होंगे कि यहां हर समय कुछ ना कुछ छाया ही रहता है. फिलहाल कनाडा का एक वीडियो खूब ध्यान खींच रहा है. इसमें एक इंडियन शख्स देसी अंदाज में सड़कों पर सब्जी बेच रहा है. उसने अपने ठेले पर आलू, गोभी, टमाटर समेत कई सब्जियां रखी हुई हैं और वह सड़क पर घूम-घूमकर ग्राहकों को बुला रहा है. खास बात यह है कि शख्स भारत की तरह घंटी बजाते हुए लोगों का ध्यान खींच रहा है, लेकिन उसकी आवाज लगाने का तरीका थोड़ा अलग है. वह लोकल लोगों तक पहुंचने के लिए अंग्रेजी में सब्जियों के नाम पुकार रहा है. फिर कुछ देर बाद वो हिंदी में सब्जियों के नाम बोलना शुरू कर देता है.

कनाडा में ठेले पर बेची सब्जी

वायरल हो रहे वीडियो में दिखाई देता है कि शख्स काले रंग की हुडी और पैंट पहने हुए है, और तीन पहियों वाले ठेले को चलाते हुए सब्जियां बेच रहा है. भारत में लगभग हर जगह सुबह-सुबह सब्जीवालों की आवाज सुनना आम बात है, लेकिन कनाडा में ऐसा नजारा बहुत कम देखने को मिलता है. वहां ज्यादातर लोग सुपरमार्केट से ही सब्जियों की खरीददारी करते हैं. यही वजह रही कि जब यह शख्स देसी स्टाइल में सड़क पर सब्जी बेचने निकला तो आस-पास के घरों से कई लोग बाहर झांककर उसे देखने लगे.

इंस्टाग्राम पर यहां देखिए यह वीडियो:

देखकर दंग हुए लोग

शख्स को इस तरह सब्जी बेचते हुए देखना लोकल लोगों के लिए यह अनुभव बिल्कुल नया था.यह वीडियो इंस्टाग्राम पर @mannabanwait नाम के एकाउंट से शेयर किया गया है. पोस्ट के कैप्शन में मजाकिया अंदाज में लिखा गया कि कनाडा में सब्जी बेचने की शुरुआत ऐसे की गई, जैसे यह पंजाब हो. वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने भी जमकर प्रतिक्रियाएं दीं. चंद सेकेंड के इस वायरल वीडियो पर नेटिजन्स जमकर रिएक्शन पोस्ट कर रहे हैं. इसे हजारों की संख्या में देखा भी जा चुका है.