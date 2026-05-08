Hindi Viral

Viral Video Car Owner Paid Rs 9 Lakh Parking Bill Took It Away Shocking Video Went Viral

डेढ़ लाख की कार मगर पार्किंग का बिल बैठा 9 लाख रुपये, फिर भी चुकाकर ले गया मालिक | देखें VIDEO

Ajab Gajab Video: वायरल वीडियो में देखेंगे कि शख्स करीब 9 साल बाद पार्किंग में खड़ी अपनी कार लेने पहुंचा था. मगर इसके बाद जो कुछ हुआ सब कैमरे में कैद है.

शख्स का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है. (Photo/Instagram)

Viral Video: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक हैरान करने वाला वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. दावा किया गया कि करीब डेढ़ लाख रुपये की कीमत की एक कार का पार्किंग बिल 9 लाख रुपये से ज्यादा पहुंच गया. सबसे चौंकाने वाली बात है कि कार के मालिक ने भारी रकम चुकाने के बाद गाड़ी पार्किंग से बाहर निकाल भी ली. इसी वजह से यह मामला इंटरनेट पर चर्चा का विषय बना हुआ है. वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एयरपोर्ट के पार्किंग एरिया में कार खड़ी है. बताया गया कि कार कई सालों तक पार्किंग में खड़ी रही, जिसकी वजह से हर दिन का शुल्क जुड़ता गया और कुल रकम लाखों में पहुंच गई.

ये भी जरूर पढ़ें- सबसे ज्यादा कहां गहरी है गंगा नदी, जगह का नाम और गहराई दोनों चौंका देंगे

9 साल पर पार्किंग से कार लेने पहुंचा मालिक

करीब दस साल बाद कार का मालिक दिल्ली एयरपोर्ट के पार्किंग एरिया में पहुंचा और अपनी कार को ठीक उसी जगह पार्क देखा जहां वो खड़ी करके गया था. कार मालिक कहता है कि वो अपनी सफारी कार लेने आया है. कार की पार्किंग का बिल 13 लाख रुपये के करीब है. सबसे हैरानी की बात है कि शख्स खुशी-खुशी पार्किंग का बिल देता है. वो आगे कहता है कि आज कार अपने साथ ही लेकर जाने वाला है. कार को पार्किंग में खड़े हुए करीब 9 साल हो चुके हैं. इस दौरान कार मालिक चाबी से कार का दरवाजा खोलता है और बताता है कि वो गाड़ी खड़ी करके चला गया था.

यहां इंस्टाग्राम पर देखें वीडियो

View this post on Instagram A post shared by Arjun Malik (@ch_arjun_malik)

क्या बोले नेटिजन्स

वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने इस पर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दीं. कुछ लोगों ने कहा कि इतनी सस्ती कार के लिए इतना बड़ा बिल देना समझ से बाहर है. कई लोगों ने मजाकिया अंदाज में लिखा कि ‘इतने में तो नई कार आ जाती.’ वीडियो इंटरनेट पर वायरल होने के बाद लाखों बार देखा जा चुका है.

Add India.com as a Preferred Source

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Viral की और अन्य ताजा-तरीन खबरें