Viral Video: क्या आपने कभी कुत्ते और बिल्ली को साथ बैठकर आराम से आग सेंकते देखा है. अब आप सोच रहे होगे कि ये कैसे मुमकिन होगा. एक तो जानी दुश्मन और दूसरा, इन्हें क्या जरूरत पढ़ गई आग के पास बैठने की. पर ऐसा एक वीडियो खूब देखा जा रहा है.

वीडियो देखकर समझ आता है कि दोनों जानवर ठंड से परेशान हैं और गर्मी लेने के लिए तंदूर के पास बैठे हैं.

वीडियो को आईएफएस सुशांत नंदा (IFS Susanta Nanda) ने शेयर किया. शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, Warming themselves and our heartSmiling face with 3 hearts

इस वीडियो को लोगों ने काफी पसंद किया. खबर लिखने इसे 554.6K views मिल चुके हैं.

देखें पोस्ट-

लोग इस वीडियो पर मजेदार रिएक्शंस दे रहे हैं-

Simply out of the wolrld. 👀👉Cute, adorable, breathtaking pic. Lesson for our leaders! Nothing is impossible. Necessity is 🌱👂❎the mother of all inventions. To survive one has to adjust, to lead a happy& peaceful life.long live their association for us to 👣💗 follow. 😂😁😯 pic.twitter.com/EXD69ywUJD

