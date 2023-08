Viral Video: Chandrayaan-3 की सफल लैंडिंग के लिए वाराणसी और प्रयागराज में हुआ हवन-पूजन | देखें वीडियो

Viral Video: चंद्रयान-3 के लिए देशभर में पूजा-अर्चना की जा रही है. वाराणसी के बाद अब प्रयागराज से भी एक वीडियो सामने आया है, जो खूब वायरल हो रहा है. रूस का चंद्रमा मिशन लूना-25 के विफल होने के बाद पूरी दुनिया की निगाहें भारत पर टिकी हुई हैं. उम्मीद है कि भारत का चंद्रयान-3 (Chandrayaan-3) आगामी 23 अगस्त यानी बुधवार को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरेगा. अगर इसकी लैंडिग सफल हो जाती है तो भारत का डंका पूरी दुनिया में बजेगा. इसी को ध्यान में रखते हुए भारत के कोने-कोने से चंद्रयान-3 की सफलता के लिए पूजा-पाठ किया जा रहा है. इसी कड़ी में प्रयाग से आया वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

चंद्रयान-3 की सफलतापूर्व लैंडिंग के लिए प्रयागराज (इलाहाबाद) के श्री मठ बाघंबरी गद्दी में मंत्रोच्चारण के साथ पूजा-पाठ और हवन किया जा रहा है. इस दौरान लोग प्रार्थना करते दिखे कि चंद्रयान की चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग हो जाए. इससे पहले वाराणसी के कामाख्या मंदिर में भी लोग पूजा अर्चना करते दिखे. चंद्रयान की सफलता के लिए देशभर से ऐसे नजारे देखने को मिल रहे हैं. बता दें कि उत्तर प्रदेश के सभी स्कूलों में चंद्रयान-3 (Chandrayaan-3) की लाइव लैंडिग दिखाने के भी आदेश दिए गए हैं.

इससे पहले कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले में प्रसिद्ध श्रीकुक्के श्री सुब्रमण्यम मंदिर में सोमवार को नाग पंचमी उत्सव पर चंद्रयान-3 (Chandrayaan-3) मिशन की सफलता के लिए विशेष पूजा की गई थी. भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के नाम पर विशेष पूजा की गई. मंदिर प्रबंधन ने ‘कार्तिक पूजा’, ‘महा पूजा’ की थी. चंद्रयान-3 मिशन की सफलता के लिए विशेष ‘क्षीर अभिषेकम’ (मूर्ति पर दूध डालकर भगवान को अर्पित करना) किया गया था. कुक्के सुब्रमण्यम प्रसिद्ध और बहुत प्रतिष्ठित हिंदू मंदिर है, जो नाग देवता को समर्पित है. तीर्थस्थल पर प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु आते हैं.