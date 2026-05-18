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Viral Video: चीनी बच्ची ने की पाकिस्तानी लड़कियों की घनघोर बेइज्जती, जवाब मिलते ही उतर गया चेहरा | देखें वीडियो
Viral Video: इसमें देख सकते हैं कि पाकिस्तानी लड़कियां चीन में छोटी बच्ची से कुछ सवाल करती हैं. मगर उसने ऐसा जवाब दिया सबके होश ही उड़ गए.
Viral Video: सोशल मीडिया पर चीनी बच्ची और पाकिस्तानी लड़कियों से जुड़ा एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है. इसमें छोटी चीनी बच्ची और पाकिस्तान से आई कुछ टूरिस्ट लड़कियों के बीच मजेदार बातचीत दिखाई गई है. वीडियो को देखकर लोग अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे हैं. बच्ची से पाकिस्तानी लड़कियों ने दोस्ताना अंदाज में बातचीत शुरू की. मगर चीनी बच्ची ने ऐसा जवाब दिया कि उनका चेहरा ही उतर गया. इस नजारे को देखकर नेटिजन्स एक से एक रिएक्शन वीडियो पर पोस्ट कर रहे हैं.
चीनी बच्ची के जवाब ने चौंकाया
वायरल वीडियो में देख सकते हैं कि लड़कियों ने बच्ची से कहा कि वे पाकिस्तान से हैं, और पाकिस्तान-चीन बहुत अच्छे दोस्त हैं. इस पर बच्ची ने मासूमियत से जवाब दिया: “मैं पाकिस्तान को नहीं जानती.” बच्ची का यह जवाब सुनकर वहां कुछ पल के लिए अजीब स्थिति बन गई, लेकिन बातचीत फिर भी सामान्य तरीके से आगे बढ़ती रही. इसके बाद लड़कियों ने मुस्कुराते हुए बच्ची से कहा कि पाकिस्तान और चीन बहुत अच्छे दोस्त हैं. बच्ची ने भी बेहद शालीनता से जवाब दिया: मैं चीन से हूं, चीन में आपका स्वागत है.”
इंस्टाग्राम पर देखिए वायरल वीडियो:
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पाकिस्तानी लड़कियों की दी ये सलाह
चीनी बच्ची की मासूमियत और शांत स्वभाव ने लोगों का ध्यान खींच लिया. वीडियो में आगे बच्ची ने यह भी कहा कि महिलाएं थोड़ा तेज बोल रही हैं और उन्हें धीरे बात करनी चाहिए. बच्ची की यह बात सुनकर पर्यटक कुछ देर के लिए चौंक गईं, लेकिन उन्होंने माहौल हल्का रखते हुए बच्ची की तारीफ की. उन्होंने कहा कि बच्ची बहुत प्यारी है और उसका नाम भी अच्छा है. पूरे वीडियो में बच्ची का आत्मविश्वास और सहज व्यवहार लोगों को काफी पसंद आया. वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने इस पर जमकर प्रतिक्रियाएं दीं. वीडियो को englishwithdarcy नाम के इंस्टाग्राम एकाउंट पर शेयर किया गया है.