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Chor Ka Video: कुछ नहीं मिला तो पानी की टंकी चुराकर ही खुश हो गया चोर, देखकर आपकी भी हंसी नहीं रुकेगी
Chor Ka Video: वायरल हो रहे वीडियो में देखेंगे कि चोर मंदिर के बाहर खड़ा है. तभी उसकी नजर पानी की टंकी पर पड़ती है और चोर उसे ही चुराकर भाग निकला.
Viral Video Today: सोशल मीडिया की दुनिया अपने आप बेहद मजेदार है. यहां हर समय कुछ ना कुछ छाया ही रहता है. कभी ऐसा कुछ नजर आता है जो हमें हैरान कर देता है. मगर कई बार हंसी रोकना तक मुश्किल होता है. अभी ठीक वैसा ही एक वीडियो सामने आया है जो खूब मजेदार होने वाला है. वायरल वीडियो एक शख्स से जुड़ा है जो जिसने ऐसी चीज चुरा ली, जिसके बारे में शायद ही किसी ने सोचा है. दरअसल शख्स को जब कुछ नहीं मिला तो पानी की टंकी ही चुराकर अपने साथ ले गया. मगर चोर को शायद ही मालूम होगा कि उसकी सारी हरकत कैमरे में कैद हो चुकी है.
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चोर ने चुरा ली पानी की टंकी
इसमें देखेंगे कि डिलीवरी ब्वॉय पार्सल देने के बाद एक मंदिर के बाहर खड़ा है. तभी उसकी नजर मंदिर के बाहर लगी पानी की टंकी पर पड़ती है. मजेदार है कि चोर को जब कुछ नहीं मिला उसने पानी की टंकी को खोलकर ले जाने का प्लान बना लिया. फ्रेम आगे देखेंगे कि चोर पहले इधर-उधर देखता है. जब कहीं कोई नजर नहीं आता. चोर तुरंत पानी की टंकी खोलता है और अपने बैग में रख ली. इधर टंकी खोलने के बाद उससे पानी लगातार बहता है. मगर शख्स इसकी परवाह किए बगैर गोली की रफ्तार से भाग निकला. फ्रेम में ये एक ऐसा नजारा है जिसे देखकर हंसी भी बहुत आती है.
यहां एक्स पर देखें वीडियो
Hapur: Delivery boy caught on CCTV stealing a water tap from outside a temple on Delhi Road (Nagar Kotwali)
He stopped, unscrewed it & fled. pic.twitter.com/Ih88j1mPFE
— Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) May 11, 2026
हजारों लाखों बार देखा गया वीडियो
मालूम हो पानी की टंकी चुराने वाले इस चोर का वीडियो सोशल मीडिया में अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर छाया हुआ है. वीडियो एक्स पर Ghar Ke Kalesh नाम के हैंडल से भी शेयर किया गया है. वीडियो अभी तक हजारों लाखों की तादाद में व्यूज बटोर चुका है.