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Chor Ka Video: कुछ नहीं मिला तो पानी की टंकी चुराकर ही खुश हो गया चोर, देखकर आपकी भी हंसी नहीं रुकेगी

Chor Ka Video: वायरल हो रहे वीडियो में देखेंगे कि चोर मंदिर के बाहर खड़ा है. तभी उसकी नजर पानी की टंकी पर पड़ती है और चोर उसे ही चुराकर भाग निकला.

Published date india.com Published: May 12, 2026 10:16 AM IST
email india.com By Ikramuddin email india.com twitter india.com
Chor Ka Video
चोर का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है. (Photo/X)

Viral Video Today: सोशल मीडिया की दुनिया अपने आप बेहद मजेदार है. यहां हर समय कुछ ना कुछ छाया ही रहता है. कभी ऐसा कुछ नजर आता है जो हमें हैरान कर देता है. मगर कई बार हंसी रोकना तक मुश्किल होता है. अभी ठीक वैसा ही एक वीडियो सामने आया है जो खूब मजेदार होने वाला है. वायरल वीडियो एक शख्स से जुड़ा है जो जिसने ऐसी चीज चुरा ली, जिसके बारे में शायद ही किसी ने सोचा है. दरअसल शख्स को जब कुछ नहीं मिला तो पानी की टंकी ही चुराकर अपने साथ ले गया. मगर चोर को शायद ही मालूम होगा कि उसकी सारी हरकत कैमरे में कैद हो चुकी है.

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चोर ने चुरा ली पानी की टंकी

इसमें देखेंगे कि डिलीवरी ब्वॉय पार्सल देने के बाद एक मंदिर के बाहर खड़ा है. तभी उसकी नजर मंदिर के बाहर लगी पानी की टंकी पर पड़ती है. मजेदार है कि चोर को जब कुछ नहीं मिला उसने पानी की टंकी को खोलकर ले जाने का प्लान बना लिया. फ्रेम आगे देखेंगे कि चोर पहले इधर-उधर देखता है. जब कहीं कोई नजर नहीं आता. चोर तुरंत पानी की टंकी खोलता है और अपने बैग में रख ली. इधर टंकी खोलने के बाद उससे पानी लगातार बहता है. मगर शख्स इसकी परवाह किए बगैर गोली की रफ्तार से भाग निकला. फ्रेम में ये एक ऐसा नजारा है जिसे देखकर हंसी भी बहुत आती है.

यहां एक्स पर देखें वीडियो

हजारों लाखों बार देखा गया वीडियो

मालूम हो पानी की टंकी चुराने वाले इस चोर का वीडियो सोशल मीडिया में अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर छाया हुआ है. वीडियो एक्स पर Ghar Ke Kalesh नाम के हैंडल से भी शेयर किया गया है. वीडियो अभी तक हजारों लाखों की तादाद में व्यूज बटोर चुका है.

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Ikramuddin

Ikramuddin

इकराम मूल रूप से उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं मगर जन्म देश की राजधानी दिल्ली में हुआ. शुरुआती शिक्षा स्थानीय स्कूल में हुई. इसी के साथ ज्ञान हासिल करने ... और पढ़ें

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