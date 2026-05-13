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Viral Video: दिल्ली की सड़क पर खुलेआम अश्लीलता! कार की छत पर बैठकर गंदी हरकत करने लगा कपल | वीडियो वायरल
Viral Video: वायरल वीडियो के बारे में दावा किया गया है कि ये राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का है, जहां कैमरे में एक कपल गंदी हरकत करते हुए कैद हुआ है.
Couple Shocking Video: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से जुड़ा एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसने सोशल मीडिया यूजर्स को भी हैरान कर दिया है. इसमें ट्रैफिक के बीच चलती कार में कपल की हरकतों ने लोगों को हिलाकर रख दिया है. वायरल क्लिप में लड़का कार की खिड़की से बाहर निकलकर सीधे छत पर बैठ जाता है. कुछ सेकेंड बाद लड़की भी बाहर आती है और दोनों सड़क पर चलते वाहनों के बीच रोमांटिक अंदाज में नजर आने लगते हैं. पीछे चल रहे लोगों ने इसका वीडियो बना लिया और देखते ही देखते मामला इंटरनेट पर फैल गया.
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कार की छत पर किया किस
शुरुआत से वीडियो में देखेंगे कि कार सड़क पर दौड़ रही है. सबकुछ बेहद सामान्य नजर आता है. मगर तभी दौड़ती कार की खिड़की खुलती है और एक लड़का बाहर निकलता है. हैरानी होगी कि लड़का सड़क पर दौड़ रही कार की खिड़की से निकलता है और सीधे छत पर जा बैठा. अगले ही सेकंड खिड़की से लड़की बाहर निकलती है. फ्रेम में फिर इसके बाद जो कुछ नजर आता देखकर किसी भी शर्म आ जाएगी. इसमें देखेंगे कि लड़की कार की छत पर बैठे लड़के को किस करने लगता है.
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वायरल वीडियो पर क्या बोले नेटिजन्स
मालूम हो हैरान करने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है और इसपर नेटिजन्स भी खूब कमेंट कर रहे हैं. कई यूजर्स ने इसे ‘रील कल्चर का साइड इफेक्ट’ बताया. लोगों का कहना है कि वायरल होने की चाहत में अब कुछ लोग किसी भी हद तक जाने लगे हैं. वीडियो पर कमेंट करते हुए एक यूजर ने लिखा, ‘अब सड़कें भी कंटेंट क्रिएशन स्टूडियो बन चुकी हैं.’ वहीं दूसरे ने कहा, ‘दिल्ली ट्रैफिक से ज्यादा लोग अब वायरल वीडियो से परेशान हैं.’