Viral Video: नहीं देखी होगी दादा-पोते की ऐसी लड़ाई, एक ने उठाई चप्पल तो दूसरे ने तान दिया पत्थर | खुद देखिए
Viral Video: सोशल मीडिया पर दादा-पोते की लड़ाई से जुड़ा यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इसे देखकर नेटिजन्स जमकर प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं.
Viral Video: सोशल मीडिया पर एक मजेदार वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इसमें दादा-पोते के बीच हल्की-फुल्की तकरार देखने को मिलती है. इसी नजारे को देखकर लोग हंसते-हंसते लोटपोट हो रहे हैं. वीडियो में नजर आता है कि दादा जी अपने हाथ में चप्पल पकड़े हुए हैं और गुस्से में बच्चे को डांट रहे हैं. वहीं दूसरी तरफ पोता भी कम नहीं है, उसके हाथ में एक पत्थर दिखाई देता है. कुछ पलों के लिए ऐसा लगता है मानो दोनों के बीच कोई छोटी-सी जंग छिड़ने वाली हो. यह दृश्य जितना मजेदार है कि लोग इसे बार-बार देख रहे हैं.
दादा-पोते की झड़प
वायरल वीडियो में आगे देखा जा सकता है कि जैसे ही दादा जी थोड़ी सख्त आवाज में बच्चे को डांटते हैं, माहौल तुरंत बदल जाता है. पोता बिना देर किए अपने हाथ से पत्थर नीचे फेंक देता है और चुपचाप दादा की बातें सुनने लगता है. बच्चे के चेहरे पर उनका डर साफ दिखाई देता है. इससे साफ पता चलता है कि दादा-पोते के बीच भले ही नोकझोंक हो, लेकिन रिश्ते में प्यार और अपनापन भरपूर है. यह पल लोगों को अपने बचपन की याद दिला रहा है.
एक्स पर देखिए वीडियो:
Kalesh b/w Grandfather and Kid pic.twitter.com/0gtZyhyKOe
— Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) January 22, 2026
नेटिजन्स की प्रतिक्रियाएं
सोशल मीडिया पर इस वीडियो के वायरल होते ही नेटिजन्स की प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई है. कोई इसे मासूम लड़ाई बता रहा है तो कोई दादा की फटकार कह रहा है. कई यूजर्स ने कॉमेंट किया कि दादा की एक डांट में ही बच्चे ने हथियार डाल दिए. इस वायरल वीडियो को @gharkekalesh नाम के एक्स हैंडल पर शेयर किया गया है. चंद सेकेंड का यह वीडियो हजारों की संख्या में लोग देख और लाइक कर चुके हैं. हालांकि, स्पष्ट कर दें कि यह वीडियो किसी प्रैंक का हिस्सा भी हो सकता है.