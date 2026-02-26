By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
Viral Video: गांव में बाइक दौड़ाने लगीं दादी, तीन लोगों को बैठाकर भर दिए फर्राटे | देखें वीडियो
Viral Video: वायरल वीडियो में देख सकते हैं कि दादी किस तरह गांव में दादी बाइक चला रही होती हैं. उनका ये अंदाज सबको हैरान कर गया.
Viral Video: सोशल मीडिया पर एक से एक नजारे देखने को मिलते हैं. इनमें कुछ आंखों को सुकून देते हैं तो कुछ एक दम होश उड़ा देते हैं. ऐसा ही एक वीडियो फिलहाल हर तरफ वायरल हो रहा है. इसमें दादी ने सिर्फ बाइक चलाई बल्कि उस पर तीन लोगों को बैठा भी लिया. फिर देखते ही देखते बाइक लेकर चल पड़ीं. दादी का ये अंदाज देखकर सोशल मीडिया की दुनिया हैरान रह गई. इस पर यूजर्स अब जमकर रिएक्शन पोस्ट कर रहे हैं. कुछ के कॉमेंट्स देखकर तो किसी की भी हंसी छूट जाएगी.
दादी ने चलाई बाइक
ध्यान खींच रहे वीडियो में आप देख सकते हैं कि दादी किसी दुकान के सामने खड़ी बाइक पर बैठी हुई हैं. फिर एक-एक करके दो और बुजुर्ग महिलाएं और आती है और वे भी बाइक पर बैठ जाती हैं. कुछ देर बाद एक बुजुर्ग शख्स आता है और वो भी बाइक पर बैठ जाता है. अब कुल मिलाकर चार लोग एक ही बाइक पर बैठ गए. फिर कुछ सेकेंड बाद दादी फर्राटे भरते हुए बाइक को दौड़ा देती है. दादी को यूं बाइक चलाते हुए देखना लोगों को चकित कर गया. इसमें खास बात ये रही है कि दादी एक साथ तीन लोगों को बैठाकर बाइक चला रही हैं.
एक्स पर देखिए वीडियो:
ओ देख लो सा! म्हारी राजस्थानी दादियाँ रो जलवो… pic.twitter.com/CCehrJrCgG
— Shiksha News Rajasthan (@ShikshaNewsRaj1) February 25, 2026
वायरल हुआ ये वीडियो
आमतौर पर किसी महिला को ही बाइक चलाते हुए नहीं देखा जाता है. कभी-कभार ही ऐसा होता है जब कोई महिला बाइक चलाए. मगर इस वीडियो में तो एक बुजुर्ग महिला बाइक चलाती दिख रही है. बताया जा रहा है कि ये नजारा राजस्थान के किसी गांव का है. वीडियो को एक्स पर @ShikshaNewsRaj1 नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. साथ ही कैप्शन में लिखा है, “ओ देख लो सा! म्हारी राजस्थानी दादियां रो जलवो.” चंद सेकेंड के इस वीडियो को हजारों की संख्या में लाइक्स और व्यूज भी मिल चुके हैं.