Viral Video: लोग खाना खा रहे थे और अचानक रेस्टोरेंट में घुस गया हिरण, शॉकिंग वीडियो देखकर रह जाएंगे दंग

Viral Video Today: सोशल मीडिया पर आए दिन कई तरह के वीडियो वायरल होते हैं. कुछ वीडियो काफी शॉकिंग होते हैं. ऐसा ही एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है. इसमें देखा जा सकता है कि एक हिरण अचानक एक रेस्टोरेंट में घुस जाता है. लोग उसे देखकर काफी डर जाते हैं. इसका सीसीटीवी फुटेज काफी लोगों ने शेयर किया है.

वायरल हो रहा ये वीडियो अमेरिकी राज्य विस्कॉन्सिन (Wisconsin) के बेलोइट सिटी का है. इसमें देखा जा सकता है कि नूडल्स एंड कंपनी रेस्टोरेंट में एक हिरण खिड़की का कांच तोड़कर अंदर घुस गया. यह देखकर वहां खाना खा रहे लोगों के होश उड़ गए और फिर भगदड़ मच जाती है. डर के मारे लोग रेस्टोरेंट से बाहर निकल कर भागते हुए दिखते हैं. पूरी घटना मौके पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसका एक शॉकिंग वीडियो भी सामने आया है.

People eating at Noodles & Company usually want to save a buck, not have one interrupt their meal.

But that’s what happened in Beloit, Wisconsin on Tuesday when a deer came crashing through a restaurant window. pic.twitter.com/X9tAL3SXIw

— The Associated Press (@AP) October 27, 2023