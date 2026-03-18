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फ्रैक्चर के बाद भी ऑटो चलाता दिखा शख्स, लोग बोले- आसान नहीं पिता का रोल निभाना | देखें VIDEO

Viral Video Today: वीडियो में एक ऑटो चालक अपने टूटे हुए हाथ के बावजूद सड़क पर ऑटो चलाते हुए नजर आ रहा है. यह नजारा सिर्फ एक आम वीडियो नहीं, बल्कि जिम्मेदारी और मजबूरी की कहानी है.

Published date india.com Published: March 18, 2026 9:42 AM IST
email india.com By Ikramuddin email india.com twitter india.com
Viral Video
वायरल वीडियो सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है. (Photo/X)

Viral Video Today: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग भावुक भी हो रहे हैं और हैरान भी है. वीडियो में एक ऑटो चालक अपने टूटे हुए हाथ के बावजूद सड़क पर ऑटो चलाते हुए नजर आ रहा है. यह नजारा सिर्फ एक आम वीडियो नहीं, बल्कि जिम्मेदारी और मजबूरी की ऐसी कहानी है, जो सीधे दिल को छू जाती है. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि शख्स के हाथ में गंभीर फ्रैक्चर है और कंधे से लेकर कोहनी तक रॉड लगी हुई है.

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शख्स के हाथ में गंभीर फ्रैक्चर 

आमतौर पर ऐसी हालत में डॉक्टर पूरी तरह आराम करने की सलाह देते हैं, लेकिन यहां हालात कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं. दर्द से जूझते हुए भी यह व्यक्ति अपने परिवार के लिए काम करने को मजबूर है. यह क्लिप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर तेजी से वायरल हो रही है. यूजर्स इस वीडियो को शेयर करते हुए कह रहे हैं कि असली संघर्ष क्या होता है, यह इसी में दिखाई देता है. कई लोगों ने इसे ‘रियल हीरो’ की मिसाल बताया, तो कुछ ने कहा कि पिता का किरदार निभाना वाकई आसान नहीं होता.

एक्स पर देखें वीडियो

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क्या बोले नेटिजन्स

वीडियो पर आए रिएक्शन भी काफी इमोशनल हैं. एक यूजर ने लिखा कि दुनिया में ऐसे कई गुमनाम लोग हैं, जो हर दिन दर्द सहकर अपने परिवार के लिए मेहनत करते हैं. वहीं दूसरे ने कहा कि जिम्मेदारियों के आगे इंसान अपना दर्द भी भूल जाता है. हालांकि इस वीडियो की लोकेशन और समय की पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन यह जरूर है कि इसने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि जिंदगी की असली जंग क्या होती है. वीडियो एक्स पर @gharkekalesh  नाम के हैंडल से भी शेयर किया गया है.

स्पष्ट कर दें कि वीडियो अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर वायरल है. इंडिया डॉट कॉम हिंदी वीडियो में दिखाए किसी भी दावे की पुष्टि नहीं करता है.

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इकराम मूल रूप से उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं मगर जन्म देश की राजधानी दिल्ली में हुआ. शुरुआती शिक्षा स्थानीय स्कूल में हुई. इसी के साथ ज्ञान हासिल करने ... और पढ़ें

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