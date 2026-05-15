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Viral Video: गाड़ी में भर ली इतनी सवारी ड्राइवर ही लटक गया, फिर जो दिखा यकीन नहीं होगा | देखें वीडियो
Viral Video: इसमें दिख रहा है कि एक गाड़ी में इतनी सवारी बैठा ली गई है कि खुद ड्राइवर को ही जगह ना मिली. वो किसी तरह लटककर गाड़ी चलाता नजर आ रहा है.
Viral Video: सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग हैरान रह गए हैं. इसमें एक छोटी गाड़ी में इतनी ज्यादा सवारियां बैठी हुई दिखाई देती हैं कि खुद ड्राइवर के बैठने की भी जगह नहीं बची. हालत यह हो जाती है कि ड्राइवर को गाड़ी के दरवाजे से आधा बाहर लटककर वाहन चलाना पड़ता है. वीडियो देखने वाले लोग इस नजारे को देखकर अपनी आंखों पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं. आमतौर पर लोग सफर के दौरान थोड़ी बहुत भीड़ तो देख लेते हैं, लेकिन इस वीडियो में जो दिख रहा है, वह बेहद अलग और चौंकाने वाला है.
ड्राइवर को जगह ना मिली
वायरल वीडियो में सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली बात ड्राइवर की स्थिति है. गाड़ी के अंदर जगह न होने की वजह से वह ठीक से सीट पर बैठ भी नहीं पा रहा. वह किसी तरह दरवाजे के पास टेढ़ा होकर वाहन चलाता दिखाई देता है. इतना ही नहीं, गाड़ी का गियर भी उसकी पहुंच से काफी दूर नजर आता है. इसके बावजूद ड्राइवर बड़ी सावधानी से गाड़ी को कंट्रोल करता दिखाई देता है. वीडियो देखने वाले लोग इस बात पर हैरानी जता रहे हैं कि आखिर वह इतनी मुश्किल स्थिति में गाड़ी कैसे चला पा रहा है.
इंस्टाग्राम पर देखिए वायरल वीडियो:
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लोटपोट हुए लोग
जैसे ही यह वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पोस्ट किया गया, वैसे ही लोगों ने इस पर जमकर प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी. कुछ लोगों को यह दृश्य बेहद मजेदार लगा और उन्होंने हंसने वाले इमोजी के साथ वीडियो शेयर किया. वहीं कई यूजर्स ने चिंता जताई कि इस तरह ओवरलोडिंग करना जानलेवा साबित हो सकता है. यह वीडियो flirting.lines नाम के इंस्टाग्राम एकाउंट से शेयर किया गया है. हजारों की संख्या में लाइक्स और व्यूज भी वीडियो को मिल चुके हैं.