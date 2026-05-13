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Viral Video Dulhe Aur Bicholiye Ko Mili Mehengi Gadi Google Trends Groom Gets One Crore Cash And Bmw Even Matchmaker Got Scorpio Everyone Stunned

Viral Video: दूल्हे को एक करोड़ कैश और BMW, बिचौलिए को भी मिली स्कॉर्पियो; रईसों की ऐसी शादी देख हिल जाएंगे

Viral Video: हैरान करने वाले वीडियो में देखेंगे कि शादी में दूल्हे को एक करोड़ रुपये कैश मिला तो विवाह में मौजूद हर कोई चौंक गया. हद तो तब हो गई जब दूल्हे को चमचमाती BMW कार भी गिफ्ट में दी गई.

Viral Video: सोशल मीडिया पर आप जरा भी एक्टिव रहते हैं तो स्क्रीन पर अलग-अलग वीडियो भी जरूर देखते होंगे. यहां हर समय कुछ ना कुछ ऐसा सामने आता जो हंसाता भी है, और कई बार हैरानी भी होती है. अभी ठीक वैसा ही एक वीडियो सामने आया है जो किसी के भी होश उड़ा देगा. वीडियो विवाह से जुड़ा है जिसमें दूल्हे को इतना तगड़ा दहेज मिला कि आसपास खड़े लोग भी चौंक जाते हैं. इतना ही विवाह में बिचौलिए तक को लग्जरी गाड़ी गिफ्ट दे दी. दावा किया गया कि विवाह से जुड़ा ये मामला उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद से जुड़ा है. वीडियो में मंच से ऐसी-ऐसी चीजों का जिक्र किया गया कि इंटरनेट यूजर्स की आंखें फटी रह गईं. किसी ने इसे रईसी का प्रदर्शन बताया, तो किसी ने इसे दहेज प्रथा का नया चेहरा कह दिया.

दूल्हे को मिला करोड़ों का दहेज

वीडियो में दावा किया जा रहा है कि दूल्हे को करोड़ों रुपये कैश, लग्जरी BMW कार और महंगे जेवर दिए गए. इतना ही नहीं, शादी फिक्स कराने वाले बिचौलिए को भी स्कॉर्पियो देने की बात कही जा रही है. जैसे ही यह क्लिप सोशल मीडिया पर पहुंची, लोगों ने इसे रिकॉर्ड तोड़ ‘रॉयल वेडिंग’ कहना शुरू कर दिया. सबसे ज्यादा चर्चा उस शख्स की हो रही है जो माइक पर कथित तौर पर गिफ्ट्स की पूरी लिस्ट पढ़ता सुनाई दे रहा है. वीडियो में मौजूद मेहमान तालियां बजाते दिखाई देते हैं, जबकि इंटरनेट पर लोग इस पूरे मामले को लेकर दो हिस्सों में बंट गए हैं. कुछ लोग इसे परिवार की निजी खुशी बता रहे हैं, तो कई यूजर्स इसे कानून और समाज दोनों के लिए गलत उदाहरण मान रहे हैं.

यहां एक्स पर देखें वीडियो

#UttarPradesh‘s #Ghaziabad– 1 crore rupees in cash, a BMW car, diamond jewellery and properties were given as dowry in the marriage, Scorpio N to the middleman and Splendor bikes to the people playing small roles in the marriage. pic.twitter.com/rjSsMhNSDG — Siraj Noorani (@sirajnoorani) May 11, 2026

वीडियो पर क्या बोले लोग

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वीडियो को लाखों बार देखा जा चुका है. कमेंट सेक्शन में लोगों ने जमकर प्रतिक्रियाएं दीं. एक यूजर ने लिखा, ‘ये शादी कम, करोड़ों का शोऑफ ज्यादा लग रहा है.’ दूसरे ने कहा, ‘अगर ये सच है तो फिर दहेज कानून सिर्फ किताबों तक सीमित है.’ वहीं कुछ लोग वीडियो की सत्यता पर भी सवाल उठा रहे हैं. हालांकि वायरल क्लिप में किए जा रहे दावों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. यह भी साफ नहीं है कि वीडियो कब का है और उसमें बताई जा रही सभी बातें सच हैं या नहीं. लेकिन इंटरनेट पर इसने दहेज, दिखावे और अमीरी की नई बहस जरूर छेड़ दी है.

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