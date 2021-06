Dulhe Ne Kiya Kiss: शादी में मौज-मस्ती इतनी होती है कि कई बार दूल्हा-दुल्हन भी उसमें शामिल हो जाते हैं. फिर जो धमाल होता है, उसकी तो बात ही कुछ और होती है. ऐसा ही वीडियो सोशल मीडिया पर धूम मचा रहा है. वीडियो में दूल्हा, दुल्हन को गोद में उठाए दिख रहा है. Also Read - Viral Video: ITBP अफसर ने योग दिवस पर 18000 फीट की ऊंचाई पर माइनस टेम्‍परेचर में खुले बदन किया सूर्य नमस्‍कार

वायरल हो रहे वीडियो में दिखाई देता है कि दूल्हा खड़ा है. आसपास और लोग हैं. बैकग्राउंड में रोमांटिक सॉन्ग चल रहा है. Also Read - Metro Me Bandar: मेट्रो में खुलेआम घूमता रहा बंदर, बैठकर देखे पूरी दिल्ली के नजारे | Video Viral

तभी अचानक दूल्हा, दुल्हन को गोद में उठा लेता है और डांस करने लगता है. फिर वो उसे किस करता है. बैकग्रांउड से तालियां, सीटियां बजने की आवाजें आ रही हैं. Also Read - Dress Main Ghusa Chuha: चूहे के साथ खेलना महिला को पड़ा भारी, कर दी ऐसी हरकत कि...

इंस्टाग्राम पर इस वीडियो को royal_couples48 अकाउंट से शेयर किया गया है. शेयर करते हुए लिखा,

when all dreams become true..

देखें वीडियो-

View this post on Instagram A post shared by -❤️ (@royal_couples48)

वीडियो को लोग इतना पसंद कर रहे हैं कि खबर लिखे जाने तक इसे 25 हजार से ज्यादा लाइक्स मिल चुके हैं. लोग काफी मजेदार कमेंट कर रहे हैं. एक ने लिखा, अमेजिंग लव. एक अन्य ने लिखा, क्यूट कपल.