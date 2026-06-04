Viral Video: उड़ती फ्लाइट से उतरने की जिद करने लगा शख्स, कूदने के लिए गेट तक भी पहुंच गया | देखें वीडियो

Viral Video: इसमें देख सकते हैं कि बाकी यात्रियों ने समय रहते उसे संभाल लिया नहीं तो बड़ी घटना घट सकती थी. सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है.

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Photo Credit: @aviationbrk/X.com

Viral Video: सोशल मीडिया पर कब क्या देखने को मिल जाए कुछ कहा नहीं जा सकता. फिलहाल जो वीडियो ध्यान खींच रहा है उसे देखकर ऐसा ही कहा जा सकता है. उड़ती फ्लाइट में एक यात्री ने ऐसा हंगामा मचाया कि हर कोई चौंक गया. बताया जा रहा है कि एक यात्री ने उड़ान के बीच में इमरजेंसी दरवाजे के पास जाकर अजीब व्यवहार करना शुरू कर दिया. उसने उड़ती फ्लाइट से नीचे उतरने की जिद शुरू कर दी. उसकी हरकत देखकर यात्रियों और क्रू मेंबरों को तुरंत स्थिति संभालनी पड़ी. सभी को डर था कि उसकी लापरवाही से विमान में मौजूद सैकड़ों लोगों की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है. इसी वजह से कुछ यात्रियों ने मिलकर उसे पकड़ लिया और उसे बांध दिया.

फ्लाइट में शख्स की अजीब हरकत

फ्लाइट से जुड़ा यह अजीब मामला अमेरिका का बताया जा रहा है. विमान के कर्मचारियों ने कई बार उस शख्स को अपनी सीट पर बैठने और नियमों का पालन करने के लिए कहा, लेकिन उसने किसी की बात नहीं मानी. मामला तब और गंभीर हो गया जब उसने विमान के संवेदनशील हिस्सों की ओर बढ़ने की कोशिश की. इस दौरान कथित तौर पर शख्स ने आक्रामक व्यवहार भी किया. बताया जा रहा है कि हालात को देखते हुए पायलट को उड़ान का मार्ग बदलना पड़ा और विमान को निकटतम सुरक्षित हवाई अड्डे पर उतारने का फैसला लिया गया.

एक्स पर यहां देखिए वीडियो:

WATCH: Passengers restrain a man onboard a Frontier Airlines flight to Chicago’s O’Hare on Sunday after he reportedly tried to open an emergency exit door in an attempt to jump off the plane mid-flight. According to the Federal Aviation Administration, Frontier Airlines flight… pic.twitter.com/g3QBearixJ — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) June 2, 2026

यात्रियों ने दिखाई सूझबूझ

इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने उन यात्रियों की सराहना की जिन्होंने समय रहते हस्तक्षेप किया. कई यूजर्स का मानना है कि अगर यात्री को तुरंत नहीं रोका जाता, तो स्थिति और गंभीर हो सकती थी. वहीं कुछ लोगों ने एयरलाइंस की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठाए और कहा कि ऐसी आपात स्थितियों से निपटने के लिए अतिरिक्त इंतजाम होने चाहिए. बताया ये भी जा रहा है कि मामला बीते 31 मई का है. वीडियो को @aviationbrk नाम के ऑफिशियल एक्स हैंडल से शेयर किया गया है. इस वायरल वीडियो को 41 लाख से भी ज्यादा लोग देख चुके हैं.