Viral Video: गुलाब जामुन देखते ही पागल हो गया अंग्रेज, डिब्बे की चासनी तक चाट गया | देखिए वीडियो

Viral Video: सोशल मीडिया पर एक अंग्रेज का वीडियो वायरल हो रहा, जिसमें वो इंडियन गुलाब जामुन के प्रति क्रेजी होता दिख रहा है.

Published date india.com Updated: January 25, 2026 2:03 PM IST
Viral Video

Viral Video: भारतीय खाने के दीवाने लोग विदेश में भी खूब देखने को मिलते हैं. सोशल मीडिया पर कई ऐसे फूड वीडियो वायरल होते हैं जिनमें विदेशी लोग इंडियन खाने का स्वाद लेकर एक पल के लिए दूसरी दुनिया में ही पहुंच जाते हैं. अभी ऐसा ही एक वीडियो सामने आया है जो खूब देखा जा रहा है. इसमें एक अंग्रेज भारतीय मिठाई गुलाब जामुन के लिए जबरदस्त दीवानगी दिखाता नजर आ रहा है. वीडियो में देखा जा सकता है कि यह अंग्रेज मैनचेस्टर में स्थित एक भारतीय रेस्टोरेंट में पहुंचता है और वहां से गुलाब जामुन का एक डिब्बा खरीदता है. जैसे ही वह मिठाई लेकर बाहर आता है, उसकी खुशी और उत्साह साफ नजर आने लगता है.

गुलाब जामुन का क्रेज

वायरल हो रहे वीडियो में अंग्रेज खुद बताता है कि उसने गुलाब जामुन का डिब्बा 16 पाउंड में खरीदा है, जो भारतीय रुपये में करीब 2000 रुपये होता है. इतना महंगा होने के बावजूद वह बेहद खुश दिखाई देता है. इसके बाद वह डिब्बा खोलता है और बिना किसी झिझक के एक-एक करके सारे गुलाब जामुन खाने लगता है. उसके चेहरे के भाव देखकर साफ लगता है कि उसे मिठाई का स्वाद बेहद पसंद आ रहा है. वह इतनी तेजी और चाव से गुलाब जामुन खाता है कि देखने वालों को भी मजा आने लगता है.

वीडियो देख लोग हुए हैरान

वीडियो में आगे दिख रहा है कि जिस तरह से अंग्रेज गुलाब जामुन खाते समय लालायित नजर आता है, उसे देखकर ऐसा लगता है कि उसने मिठाई की चासनी तक नहीं छोड़ी होगी. सोशल मीडिया यूजर्स इस वीडियो पर मजेदार प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. कोई कह रहा है कि भारतीय मिठाइयों का जादू अब विदेशियों पर भी चल गया है, तो कोई इसे भारत की संस्कृति और स्वाद की जीत बता रहा है. कई लोग यह भी कह रहे हैं कि गुलाब जामुन सिर्फ मिठाई नहीं, बल्कि एक एहसास है, जिसे एक बार खाने के बाद भुलाया नहीं जा सकता.

इंस्टाग्राम पर दिखेगा या वीडियो:

View this post on Instagram

A post shared by Bigsteo (@officialbigste)

वायरल वीडियो को officialbigste नाम के इंस्टाग्राम एकाउंट पर शेयर किया गया है.

