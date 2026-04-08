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VIDEO: आइसक्रीम के नाम पर दोस्त को खिला दी खतरनाक चीज, फिर जो हुआ देखकर यकीन नहीं होगा

Ajab Gajab Video: वायरल वीडियो में एक शख्स अपने दोस्तों के साथ नजर आता है और उन्हें आइसक्रीम खिलाने की कोशिश करता है. लेकिन असल में वह कोन के अंदर खाने वाली आइसक्रीम की जगह स्नो स्प्रे भर देता है.

Published date india.com Published: April 8, 2026 10:35 AM IST
email india.com By Ikramuddin email india.com twitter india.com
Funny Video
वीडियो सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है. (Photo/Instagram)

Viral Video Today: इंटरनेट पर सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म पर है जहां हर समय कुछ ना कुछ छाया ही रहता है. मगर अब सोशल मीडिया की दुनिया में वायरल होने की होड़ अब खतरनाक मोड़ ले चुकी है. लोग मशहूर होने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं. हाल ही में एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसने लोगों को हैरान भी किया और गुस्से से भर भी दिया. इस बार मामला किसी मजेदार प्रैंक का नहीं, बल्कि सेहत से खिलवाड़ से जुड़ा है.

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दोस्तों ने किया हैरान करने वाला मजाक

वायरल वीडियो में एक शख्स अपने दोस्तों के साथ नजर आता है और उन्हें आइसक्रीम खिलाने की कोशिश करता है. लेकिन असल में वह कोन के अंदर खाने वाली आइसक्रीम की जगह स्नो स्प्रे भर देता है. देखने में यह बिल्कुल असली आइसक्रीम जैसा लगती है, इसलिए दोस्त बिना शक किए उसे खा लेते हैं. जैसे ही उन्हें स्वाद अजीब लगता है, उनके चेहरे का एक्सप्रेशन सबकुछ बयां कर देता है.

हैरान कर देगा नजारा

फ्रेम में आगे देखेंगे कि दोस्तों ने जैसे ही आइस्क्रीन खाई तुरंत बदला हुआ स्वाद महसूस हुआ. दोनों तुरंत इसे बाहर फेंकते हैं और खूब गुस्सा करते हैं. फ्रेम में ये एक ऐसा नजारा है जो सबसे ज्यादा देखने लायक है. मालम हो इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से फैल गया और लाखों लोगों ने इसे देखा. हालांकि व्यूज और लाइक्स मिलने के बावजूद ज्यादातर यूजर्स ने इस हरकत को बेहद गैरजिम्मेदार और खतरनाक बताया. लोगों का कहना है कि कुछ सेकंड की लोकप्रियता के लिए किसी की सेहत के साथ ऐसा खिलवाड़ करना बिल्कुल भी सही नहीं है.

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यहां एक्स पर देखें वीडियो

मालूम हो वायरल वीडियो इंस्टाग्राम पर comedy_ki_duniy नाम के हैंडल से भी शेयर किया है. वीडियो पर नेटिजन्स जमकर कमेंट कर रहे हैं.

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Ikramuddin

Ikramuddin

इकराम मूल रूप से उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं मगर जन्म देश की राजधानी दिल्ली में हुआ. शुरुआती शिक्षा स्थानीय स्कूल में हुई. इसी के साथ ज्ञान हासिल करने ... और पढ़ें

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