Viral Video: यूं तो ट्रैफिक सिग्नल पर गाड़ी रुकते ही काफी कुछ दिखता है. पर ताजातरीन वीडियो में जो दिख रहा है, उसे देख आप हंसे बिना नहीं रह पाएंगे.

वायरल वीडियो में दिखता है कि कैसे ट्रैफिक सिग्नल पर दो गाड़ियों के बीच हॉर्न की जंग शुरू हो जाती है. शुरुआत में पीछे खड़ा गाड़ी चालक हॉर्न बजाता है. हॉर्न सुनते ही आगे खड़ी कार चालक भी हॉर्न बजाने लगता है.

वायरल वीडियो सोशल मीडिया पर IPS ऑफिसर दीपांशु काबरा ने शेयर किया है. शेयर करते हुए उन्होंने लिखा,

Men will be Men

देखें वायरल पोस्ट-

Men will be Men 😂😂 pic.twitter.com/Cqxt3hcqX0

वीडियो में दिख रहा है कि ट्रैफिक सिग्नल पर बहुत सारी गाड़ियां हैं. तभी एक कार चालक हॉर्न बजाता है. फिर आगे खड़ा कार चालक भी उसकी नकल करता है. हॉर्न बजाना शुरू कर देता है.

खबर लिखे जाने तक इस वीडियो को 4K views मिल चुके थे. लोग मजेदार कमेंट्स भी कर रहे हैं-

This is really funny 😆

— Anu Rajput🇮🇳 (@anuradhatanwar1) March 11, 2021