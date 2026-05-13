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Viral Video: गन्ने के जूस में मिला दिया मटर-पनीर, देखकर लोग बोले- बख्श दे भाई | देखिए वीडियो

Viral Video: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है. वीडियो में ऐसा कुछ नजर आता है जिसे देखकर चौंक ही जाएंगे.

Published date india.com Published: May 13, 2026 3:05 PM IST
email india.com By Ikramuddin email india.com twitter india.com
Viral Video Today

Viral Video: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसे देखकर लोग हैरान भी हैं और हंस-हंसकर लोटपोट भी हो रहे हैं. वायरल क्लिप में एक जूस वाले ने गन्ने के जूस के साथ ऐसा एक्सपेरिमेंट कर दिया, जिसे देखकर इंटरनेट यूजर्स कह रहे हैं कि ‘अब कुछ भी देखना बाकी नहीं रह गया.’ वीडियो में देखा जा सकता है कि जूस वाला पहले मशीन में गन्ना डालता है. इसके बाद वह अचानक मटर-पनीर की सब्जी उठाकर उसी मशीन में डाल देता है. देखते ही देखते गन्ने के साथ पनीर और ग्रेवी भी पिसने लगती है. कुछ सेकेंड बाद गिलास में जो ड्रिंक निकलती है, उसे देखकर सोशल मीडिया यूजर्स का दिमाग घूम गया.

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गन्ने के जूस में मिला दिया मटर पनीर

यह अजीबोगरीब वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है. लोग इस पर जमकर मजेदार रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, ‘गन्ने के साथ इतना बड़ा अन्याय पहली बार देखा.’ दूसरे यूजर ने मजाक में कहा, ‘अब इसमें दो रोटी भी डाल दो, पूरा लंच तैयार हो जाएगा.’ वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा, ‘भाई, वायरल होने के लिए कुछ भी मत करो.’ वीडियो में सबसे ज्यादा लोगों का ध्यान उस वक्त गया जब मशीन से निकल रहे जूस में पनीर के छोटे-छोटे टुकड़े दिखाई देने लगे. यही वजह है कि इंटरनेट पर लोग इसे ‘मटर पनीर गन्ना जूस’ नाम देकर शेयर कर रहे हैं.

एक्स पर यहां देखें वीडियो

खूब वायरल होते हैं ऐसे वीडियो

कई यूजर्स ने तो यह तक कह दिया कि यह वीडियो देखकर उनका जूस पीने का मन ही खत्म हो गया. सोशल मीडिया पर फूड एक्सपेरिमेंट वाले वीडियो अक्सर वायरल होते रहते हैं, लेकिन इस वीडियो ने लोगों को पूरी तरह चौंका दिया है. कुछ लोग इसे मजेदार बता रहे हैं तो कुछ इसे खाने-पीने की चीजों के साथ खिलवाड़ कह रहे हैं. फिलहाल यह वीडियो इंटरनेट पर धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है और कमेंट सेक्शन में लोग लगातार मजेदार प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. वायरल वीडियो एक्स पर @rareindianclips नाम के हैंडल से भी शेयर किया गया है.

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Ikramuddin

Ikramuddin

इकराम मूल रूप से उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं मगर जन्म देश की राजधानी दिल्ली में हुआ. शुरुआती शिक्षा स्थानीय स्कूल में हुई. इसी के साथ ज्ञान हासिल करने ... और पढ़ें

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