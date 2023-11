Viral Video: एक महीने से लड़की को नहीं मिली सैलरी, मेडिकल शॉप का ये वीडियो देख भड़के लोग

Viral Video: सोशल मीडिया पर एक वीडियो ट्रेंड कर रहा है जहां मेडिकल शॉप में काम कर रही लड़की ने शॉप के ओनर (owner) से नौकरी छोड़ने की बात कहते हुए काम की कीमत देने को कहती है, तभी दुकान का मालिक नाराज हो गया और साथ ही लड़की को कई बातें भी सुना दी, इस वीडियो को अब तक कई लोगों ने देखा इसके साथ ही लोगों ने सोशल मीडिया पर दुकान के मालिक के ऊपर गुस्सा निकाला, कई लोगों ने इस पर अपने कमेंट भी किए.

Kalesh b/w a Medical shop owner and pady worker over shop owner is not paying her one month salary while she’s leaving the job pic.twitter.com/esZ687tcQC

