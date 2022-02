Russia-Ukraine Crisis: रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन (Russian President Vladimir Putin) द्वारा सैन्य अभियान की मंजूरी देने के बाद रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध करीब-करीब शुरू हो चुका है. यूक्रेन की राजधानी कीव सहित देश के अलग-अलग हिस्सों में धमाकों की आवाज सुनी गई है.Also Read - Ukraine- Russia Crisis: 8 साल में पहली बार 100 डॉलर पर पहुंचे कच्चे तेल के दाम, भारत में भी बढ़ेंगे तेल के दाम!

बताया गया कि बैलेस्टिक और क्रूज मिसाइलों से हमला हुआ है. इस बीच सोशल मीडिया में ऐसे दर्जनों वीडियो वायरल हो रहे जिन्हें रूस-यूक्रेन से जुड़ा बताया जा रहा है. इन वीडियोज को देखकर सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि हालात कितने गंभीर हो चले हैं. यहां हम कुछ वीडियो शेयर कर रहे हैं जो सोशल मीडिया में वायरल हैं.

यहां देखिए वीडियोज

BREAKING: Massive explosions hit the Ukrainian port city of Mariupol pic.twitter.com/6q9rtel9pF — BNO News (@BNONews) February 24, 2022



सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर एक यूजर ने ये वीडियो शेयर कर तीसरा विश्व युद्ध शुरू होने का इशारा दिया. यूजर ने लिखा- यूक्रेन में रूसी हवाई हमले से शुरू.

Ammo depot hit in Sumy, eastern Ukraine, reports say pic.twitter.com/igfc62AqpZ — ELINT News (@ELINTNews) February 24, 2022

🇷🇺🇺🇦⚡️Russian tanks reportedly on the move towards Ukraine. pic.twitter.com/kxqdrLVe4E — OSINT UKRAINE (@OSINT_Ukraine) February 24, 2022

So world war 3 has started, and guess who are affected by this??, THE INNOCENT CIVILIANS#Russia #Ukraine pic.twitter.com/UFIw2RAvXS#RussiaUkraineConflict — Justin (@Jst_inb) February 24, 2022

Ucrania Ukraine my thoughts are with you tonight pic.twitter.com/smqCUWgnsM — The Combat Sports Central (@combatsportscnt) February 24, 2022

स्पष्ट कर दें कि इंडिया डॉट हिंदी किसी वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है.