Viral Video: दुल्हन फोटोशूट (Bride Photoshoot) करा रही थी. कैमरामैन दुल्हन के फ़ोटोज़ (Bride Photos) ले रहा था. स्टेज पर दुल्हन को वह बार-बार पोज़ देने को कह रहा था. इसी बीच कुछ ऐसा हुआ कि पास ही खड़े दूल्हे (Groom) ने फोटोग्राफर को जोरदार थप्पड़ जड़ दिया. इसके बाद तो दुल्हन इतना ज़बरदस्त तरीके से हंसी कि हंसते-हंसते वह लोटपोट हो गई. Also Read - Anand Mahindra को पसंद आया यह जुगाड़, देखें कैसे खराब कार को बनाया घोड़ा गाड़ी

दुल्हन को इतनी हंसी आई कि वह हंसते-हंसते स्टेज पर बैठ गई. यहाँ तक लोट-पोट भी गई. ये वीडियो सोशल मीडिया (Viral Video on Social Media) पर खूब वायरल हो रहा है. ट्विटर पर कई लोग इस वीडियो के बारे में बातें कर रहे हैं. कई लोग दूल्हे के थप्पड़ मारने का ज़िक्र कर रहे हैं तो कई लोगों को दुल्हन के खुलकर हंसने का अंदाज़ भा रहा है. Also Read - Bhanu Pratap Singh Farts: इंटरव्यू में BKU चीफ ने छोड़ी जोर से गैस, Video Viral

दरअसल, इस वीडियो में वैसा ही है, जैसा आमतौर पर शादियों (Wedding Photoshoot) में दिखता है. एक फोटोग्राफर दुल्हन की तस्वीरें ले रहा है. वह दुल्हन के गालों को छू रहा है. और पोज़ देने को कह रहा है. बगल में खड़ा दूल्हा ये सब देख रहा था. फोटोग्राफर का दुल्हन को बार-बार इस तरह से टच करना नहीं भाया और दूल्हे ने फोटोग्राफर को जोरदार थप्पड़ जड़ दिया. इसके बाद तो दुल्हन हंसते-हंसते लोट-पोट हो गई.

Made my day…tats wat a smile(laughter in this case😂 ) can do. the groom n photographer forgot their anger…this bride is jus 👌👌 https://t.co/d9sZEZCiRF

— positive vibes (@sakaratmakvibes) February 6, 2021