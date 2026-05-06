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Viral Video: गार्ड ने 5 साल में बढ़ा ली इतनी ज्यादा सैलरी, सुनकर ही सदमा बैठ जाएगा | देखिए वीडियो

Viral Video: गार्ड की सैलरी से जुड़ा यह वीडियो सोशल मीडिया के अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर वायरल होने लगा है. इस पर नेटिजन्स खूब रिएक्ट कर रहे हैं.

Viral Video: सोशल मीडिया पर आप जरा भी एक्टिव रहते हैं तो पाएंगे कि यहां हर समय कुछ ना कुछ छाया ही रहता है. फिलहाल एक सिक्योरिटी गार्ड की कहानी ध्यान खींच रही है. इसमें ये बताया गया है कि कैसे उसने हर साल नौकरी में अच्छी ग्रोथ की और पांच सालों में सैलरी को डबल से भी ऊपर कर लिया. उसकी यहीं ग्रोथ लोगों को हैरान कर रही है. खास बात यह है कि यह ग्रोथ उसने बिना कोई डिग्री बढ़ाए पाई. मेहनत और ईमानदारी से बस वो काम करता गया और हर साल कमाई में बढ़त करता गया. सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करने वाले इस लड़के का नाम बिकी नंदी बताया जा रहा है.

सिक्योरिटी गार्ड की तगड़ी ग्रोथ

बिकी नंदी ने खुद अपना एक वीडियो इंस्टाग्राम पर अपलोड किया है और अपनी जॉब जर्नी को दिखाया है. इसमें आप देखेंगे कि साल दर साल अपनी सैलरी का पूरा सफर बताया. सबसे पहले साल 2021 में नौकरी शुरू की. उस समय उसे 13,000 रुपये महीने के मिलते थे. इसके बाद साल 2022 में उनकी सैलरी बढ़कर 15,000 रुपये हो गई. साल 2023 में यह 18,000, और साल 2024 में उछाल लेकर बिकी नंदी की सैलरी 24 हजार रुपये हो गई. साल 2025 में वो 26 हजार कमाने लगा. फिर साल 2026 में उसकी सैलरी 32 हजार तक पहुंच गई.

इंस्टाग्राम पर देखिए यह वायरल वीडियो:

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क्या बोले नेटिजन्स

उसने अपने इसी ग्रोथ को वीडियो के जरिए दिखाया और लोगों को चौंका दिया. बिकी नंदी ने ये भी जानकारी दी कि वो चेन्नई में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता है. एक यूजर ने लिखा है, ‘लड़के की सैलरी ग्रोथ कॉर्पोरेट कर्मचारियों से भी बेहतर है.’ एक और कॉमेंट में लिखा है, ‘लड़के ने अपने मेहनत से वाकई कमाल कर दिया.’ कुछ यूजर्स तो उससे वैकेंसी की बात भी पूछने लगे. बता दें कि इस वीडियो biki_nandi_ नाम के इंस्टाग्राम एकाउंट पर शेयर किया गया है. हजारों की संख्या में वीडियो को लाइक्स और व्यूज भी मिल चुके हैं. स्पष्ट कर दें कि यह खबर वायरल वीडियो और नेटिजन्स की प्रतिक्रियाओं पर आधारित है. इसकी किसी भी प्रकार से इंडिया डॉट कॉम हिंदी पुष्टि नहीं करता है.

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