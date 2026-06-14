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Viral Video: चीन में हेलीकॉप्टर क्रैश का डरावना वीडियो, लैंडिंग के दौरान टूटा पिछला हिस्सा | देखिए

Viral Video: सोशल मीडिया पर हेलीकॉप्टर हादसे का यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इसे देखकर हर किसी का दिल दहल उठा.

Written by: Nandan Singh
Published: June 14, 2026, 11:20 AM IST
Helicopter Crash In China
हादसे का वीडियो हुआ वायरल. (Photo:X)

Viral Video: चीन के चांगझोउ शहर से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इसमें एक हेलीकॉप्टर लैंडिंग के दौरान दुर्घटना का शिकार होता दिखाई दे रहा है. बताया जा रहा है कि उड़ान के दौरान हेलीकॉप्टर में अचानक तकनीकी खराबी आ गई, जिसके बाद पायलट को इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी. वीडियो में देखा जा सकता है कि हेलीकॉप्टर जमीन पर आने के बाद भी पूरी तरह नियंत्रित नहीं हो पाया. उसके रोटर चलते रहे और वह एक ही जगह पर उछलता-कूदता नजर आया. इस दौरान वहां मौजूद कुछ लोगों ने देखा तो आंखों पर यकीन नहीं कर पाए.

दुर्घटना का शिकार हुआ हेलीकॉप्टर

वायरल वीडियो में देख सकते हैं कि हेलीकॉप्टर में आई खराबी के कारण लैंडिंग के समय उसका पिछला हिस्सा यानी टेल सेक्शन टूट गया. हेलीकॉप्टर को असामान्य तरीके से हिलते-डुलते देखा जा सकता है. इसमें एक शख्स को हेलीकॉप्टर के अंदर फंसा हुआ भी देखा गया, जिससे स्थिति और गंभीर लग रही थी. बताया जा रहा है कि हेलीकॉप्टर में दो लोग सवार थे. हालांकि राहत की बात यह रही कि इमरजेंसी टीमों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर बचाव कार्य शुरू किया. हेलीकॉप्टर के लगातार चल रहे रोटर और अस्थिर स्थिति के कारण बचाव अभियान चुनौतीपूर्ण था, लेकिन टीम ने सावधानी के साथ दोनों लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया.

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एक्स पर देखिए वायरल वीडियो:

देखकर सहम गए लोग

बताया जा रहा है कि दोनों की हालत फिलहाल स्थिर है और उनकी जान को कोई खतरा नहीं है. घटना के कारणों का पता लगाने के लिए जांच भी शुरू कर दी गई है. शुरुआती जानकारी में तकनीकी खराबी को हादसे की मुख्य वजह माना जा रहा है, हालांकि जांच पूरी होने के बाद ही वास्तविक कारण सामने आएगा. सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो को देखकर लोग हैरानी जता रहे हैं. इसे @Rainmaker1973 नाम के एक्स हैंडल पर शेयर किया गया है.

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नंदन सिंह ने पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2015 में ईनाडु डिजिटल यानी ईटीवी (हैदराबाद) से की. यहां इन्होंने बतौर कॉपी राइटर करीब 10 महीनों तक काम किया. सीखने ... और पढ़ें

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