Viral Video Hema Malini Users Troll For Presenting Medals With Sad Expression People Reaction Goes Viral On It

Viral Video Hema Malini: उदास मन से मेडल देने पर ट्रोल हुईं हेमा मालिनी, लोग बोले- 'जब जनता के बीच जाना पसंद ही नहीं तो...'

Viral Video Hema Malini: हेमा मालिनी का यह वीडियो सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस पर एक से एक रिएक्शन पोस्ट हो रहे हैं.

Viral Video Hema Malini: बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस और बीजेपी की सांसद हेमा मालिनी यूं तो हमेशा ही सुर्खियों में रहती है. लेकिन इस बार वो अपने कथित खराब व्यवहार के कारण ट्रोल हो रही हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में उनके चेहरे के हाव-भाव को लेकर लोग उन्हें ट्रोल कर रहे हैं. यह वीडियो एक पुरस्कार वितरण समारोह का मालूम होता है. बताया जा रहा है कि ये कार्यक्रम उनके संसदीय क्षेत्र मथुरा में आयोजित हुआ था. वीडियो में देखा जा सकता है कि हेमा मालिनी खिलाड़ियों को मेडल दे रही हैं, लेकिन उनके चेहरे पर न मुस्कान है और न ही उत्साह. इसी बात को लेकर सोशल मीडिया यूजर्स सवाल उठा रहे हैं कि अगर जनता या खिलाड़ियों से मिलना पसंद नहीं है, तो चुनाव ही क्यों लड़ते हैं.

हेमा मालिनी का वायरल वीडियो

वायरल वीडियो में हेमा मालिनी का अंदाज लोगों को खास पसंद नहीं आया. आमतौर पर जब कोई नेता या विशेष अतिथि खिलाड़ियों या प्रतिभागियों को सम्मानित करता है, तो वह उनसे मुस्कुराकर मिलता है, हाथ मिलाता है और उनकी मेहनत की सराहना करता है. लेकिन वायरल वीडियो में हेमा मालिनी न तो खिलाड़ियों से हाथ मिलाती नजर आ रही हैं और न ही उनके चेहरे पर कोई भाव दिखाई दे रहा है. वह सिर्फ मेडल पहनाकर और सर्टिफिकेट देकर भावहीन अंदाज में खड़ी नजर आती हैं.

हर कोई हुआ हैरान

हेमा मालिनी से जड़े इस वीडियो को देख कई लोग कह रहे हैं कि खिलाड़ी के लिए यह पल जीवन की बड़ी उपलब्धि होता है और ऐसे मौके पर अतिथि का व्यवहार बहुत मायने रखता है. खिलाड़ियों के साथ-साथ वहां मौजूद दर्शक भी इस दौरान थोड़े असहज नजर आए, जिसका अंदाजा वीडियो देखकर लगाया जा सकता है.

हमेशा चर्चा में रहती हैं हेमा मालिनी

हेमा मालिनी अक्सर अपने संसदीय क्षेत्र मथुरा में सक्रिय नजर आती हैं और उनका हर दौरा चर्चा में रहता है. कभी वह कंबल बांटने को लेकर सुर्खियों में रहती हैं, तो कभी जनसुनवाई और विकास कार्यों को लेकर. आमतौर पर वह लोगों से मिलती-जुलती नजर आती हैं और उनकी छवि एक सक्रिय सांसद की रही है. लेकिन इस बार उनके इसी दौरे में हुए एक कार्यक्रम ने उनकी आलोचना बढ़ा दी है.

यूजर्स ने दी नसीहत

वीडियो देखने के बाद सोशल मीडिया पर लोग उन्हें नसीहत दे रहे हैं कि कम से कम खिलाड़ियों जैसे युवाओं से तो मुस्कुराकर मिलना चाहिए था. कई यूजर्स का कहना है कि सांसद और सार्वजनिक जीवन में रहने वाले लोगों को हर कार्यक्रम में संयम और संवेदनशीलता दिखानी चाहिए. हालांकि कुछ लोग यह भी कह रहे हैं कि हो सकता है वह किसी कारणवश थकी या परेशान हों, लेकिन सार्वजनिक मंच पर ऐसे भाव लोगों को गलत संदेश देते हैं.

वीडियो बना चर्चा का विषय

हेमा मालिनी का यह वीडियो फिलहाल सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, और उनका यह व्यवहार लगातार बहस का विषय बना हुआ है. एक यूजर ने लिखा है, “मेडल पहना रही हैं या एहसान कर रही हैं मैडम?” दूसरे यूजर ने लिखा है, “कैसे बेमन से मेडल गले में पटक रही है.” “तब तक जनता अपने वोट की कीमत नहीं समझेगी, तब तक ऐसा ही होता रहेगा.”

यहां देखिए वीडियो:

इस वायरल वीडियो को @JyotiDevSpeaks नाम के एक्स हैंडल पर भी शेयर किया गया है.

