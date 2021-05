Viral Hindi News: कोरोना वायरस महामारी (Coronavirus Pandemic) की वजह से पूरी दुनिया बुरी तरह प्रभावित हुई है. पिछले 18 महीनों से ये वायरस कहीं कम तो कहीं ज्यादा कहर बरपा रहा है. भारत इससे सबसे अधिक प्रभावित देशों में शामिल हैं. कोरोना की दूसरी लहर ने देश में हजारों लोगों की जिंदगी छीन ली और मृतकों के परिजनों को ऐसा दुख दिया जो कभी खत्म ना हो सकेगा. संक्रमण की वजह से लाखों लोगों की आजीविका छिन गई. हालांकि इस बीच बहुत से लोग अपने स्तर पर मदद के लिए आगे भी आए. Also Read - TikTok News: टिकटॉक क्रिएटर्स के लिए खुशखबरी, कंपनी ने अपडेट किया ऐप

ऐसा ही दिल को छू लेने वाला एक वीडियो सोशल मीडिया में खूब वायरल (Viral Video) हो रहा है. वीडियो हैदराबाद (Hyderabad Policeman Video) के एक पुलिसकर्मी का है जो बेघर बच्चों को अपने हिस्से का खाना खिला रहे हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वायरल वीडियो में नजर आ रहे एस महेश कुमार (Constable S Mahesh Kumar Video) हैदराबाद पुलिस महकमे में कांस्टेबल के पद पर तैनात हैं. वीडियो में वो बेघर बच्चों में अपना भोजन बांटते हुए नजर आ रहे हैं.

वायरल वीडियो सबसे पहले तेलंगना पुलिस (Telangana State Police) ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर शेयर किया, जिसके बाद ये सोशल मीडिया में वायरल हो गया. वीडियो क्लिप में महेश कुमार को अपना टिफिन बच्चों में शेयर करते हुए देखा जा सकता है. भूखे बच्चे चावल, दाल और चिकन फ्राई देखकर खूब उत्साहित नजर आ रहे हैं. इनमें से वहां मौजूद एक शख्स को तेलुगू में कहते हुए सुना जा सकता है- देखो बच्चे कितने खुश हैं.

#ActOfKindness

Panjagutta Traffic Police Constable Mr. Mahesh while performing patrolling duty @Somajiguda noticed two children requesting others for food at the road side, immediately he took out his lunch box & served food to the hungry children. pic.twitter.com/LTNjihUawn

— Telangana State Police (@TelanganaCOPs) May 17, 2021