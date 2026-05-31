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Viral Video: मैनेजर की नौकरी छोड़कर ऑटो चलाने लगी ये महिला, अब हर महीने कर रही इतनी कमाई | देखें वीडियो

Viral Video: सोशल मीडिया पर महिला का यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इसमें वो खुद बता रही है कि उसने ऐसा क्यों किया.

Written by: Nandan Singh
Published: May 31, 2026, 9:15 AM IST
IT Manager Became Auto Driver

Viral Video: सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखकर हर कोई चौंक जाएगा. वीडियो एक महिला से जुड़ा है, जिसने सालों तक कॉर्पोरेट में ऊंचे पद पर नौकरी की मगर अब वो ऑटो ड्राइवर बन चुकी है. 9 सालों तक आईटी मैनेजर के पद पर काम करने वाली इस महिला ने तनावपूर्ण नौकरी छोड़कर ऑटो चलाने का फैसला किया और आज वह अपनी जिंदगी से पूरी तरह संतुष्ट हैं. वायरल वीडियो में महिला ने खुद अपनी जिंदगी में आए इस बड़े बदलाव के पीछे की वजह बताई.

सुकून के लिए छोड़ दी नौकरी

ध्यान खींच रहे वीडियो में महिला ने बताया कि वह एक प्रतिष्ठित आईटी कंपनी में मैनेजर थीं और लगभग नौ साल तक काम किया. नौकरी में अच्छी सैलरी और सम्मान था, लेकिन लगातार बढ़ता काम का दबाव, तनाव और जिम्मेदारियां उनके मानसिक स्वास्थ्य पर असर डाल रही थीं. महिला ने बताया कि कॉर्पोरेट जीवन की भागदौड़ में उन्हें खुद के लिए समय नहीं मिल पाता था. लगातार लक्ष्य पूरे करने का दबाव और तनाव उनकी दिनचर्या का हिस्सा बन गया था. धीरे-धीरे उन्हें महसूस हुआ कि आर्थिक रूप से सक्षम होने के बावजूद वह खुश नहीं हैं.

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इंस्टाग्राम पर दिखेगा ये वीडियो:

कर रही अच्छी कमाई

इसके बाद उन्होंने एक साहसिक निर्णय लेते हुए नौकरी छोड़ दी और अपना ऑटो खरीदकर उसे चलाना शुरू कर दिया. महिला ने ये भी बताया कि ऑटो चलाकर वो हर महीने करीब 60 हजार रुपये कमा लेती है. उसका कहना है कि अब उनकी जिंदगी पहले से कहीं अधिक संतुलित और शांत है. वह अपने समय के अनुसार काम करती हैं और मानसिक तनाव से काफी हद तक दूर हैं. महिला की यह कहानी इस बात का उदाहरण है कि सफलता केवल बड़े पद और ऊंची सैलरी तक सीमित नहीं है. कई बार मन की शांति किसी भी पेशेवर उपलब्धि से अधिक महत्वपूर्ण हो सकती है. वीडियो को dr.nezrin_midhlaj नाम के इंस्टाग्राम एकाउंट पर शेयर किया गया है. इसे हजारों की संख्या में लाइक्स और व्यूज भी मिल चुके हैं.

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नंदन सिंह ने पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2015 में ईनाडु डिजिटल यानी ईटीवी (हैदराबाद) से की. यहां इन्होंने बतौर कॉपी राइटर करीब 10 महीनों तक काम किया. सीखने ... और पढ़ें

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