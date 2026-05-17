  • Hindi
  • Viral
  • Viral Video Jaimal Me Dulhan Ke Nakhre Google Trends Bride Throws Tantrum During The Jaimala Ceremony Groom Stunned

Viral Video: जयमाला में नखरे दिखाने लगी दुल्हन, दूल्हा तो देखकर ही सूख गया | देखें वीडियो

Viral Video: शादी के एक से एक वीडियो आपने अभी तक देखे होंगे. मगर इसमें जिस तरह का नजारा दिखाई दिया उसे देखकर कोई भी सूख जाएगा.

Published date india.com Published: May 17, 2026 9:05 AM IST
email india.com By Nandan Singh email india.com twitter india.com
Bride Tantrum During Jaimala

Viral Video: शादी से जुड़े वीडियो में कई बार ऐसे पल कैद हो जाते हैं जिन्हें देखकर हंसी नहीं रुकती है. ऐसा ही एक नजारा वायरल हो रहा है, जिसमें दूल्हा और दुल्हन का अनोखा अंदाज देखने को मिल रहा है. वायरल वीडियो जयमाला की रस्म का है, मगर इसमें दोनों का रिएक्शन इतना अलग और मजेदार है कि लोग अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे हैं. आमतौर पर शादी के इस खास मौके पर दूल्हा-दुल्हन काफी खुश और उत्साहित नजर आते हैं, लेकिन इस वीडियो में दोनों बिल्कुल अलग अंदाज में दिखाई दे रहे हैं. ऐसा लग रहा है जैसे दोनों रस्म को जल्दी खत्म करना चाहते हों.

दुल्हन का अनोखा अंदाज

शादी के इस वीडियो में देखा जा सकता है कि दूल्हा और दुल्हन स्टेज पर जयमाला की रस्म के लिए खड़े हैं. उनके आसपास रिश्तेदार और मेहमान भी मौजूद हैं. तभी दुल्हन की बहन उसे वरमाला पहनाने के लिए कहती है. इसके बाद दुल्हन जिस अंदाज में रिएक्ट करती है, उसे देखकर लोग हंसने लगते हैं. दुल्हन बड़े ही बुझे मन से अपना चेहरा दूल्हे की तरफ घुमाती है, मानो उसे इस रस्म में बिल्कुल दिलचस्पी न हो. वहीं दूल्हे का रिएक्शन भी कम मजेदार नहीं था. वह भी काफी शांत और अजीब एक्सप्रेशन देता नजर आता है. दोनों का यह अनोखा अंदाज लोगों को खूब पसंद आ रहा है.

इंस्टाग्राम पर यहां देखिए वायरल वीडियो:

नेटिजन्स के रिएक्शन

अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से शेयर किया जा रहा है और लोग इस पर जमकर कमेंट कर रहे हैं. कई यूजर्स ने मजाक में लिखा कि ऐसा लग रहा है जैसे दोनों एक-दूसरे पर एहसान करके शादी कर रहे हों. कुछ लोगों ने कहा कि दूल्हा-दुल्हन का एक्सप्रेशन किसी कॉमेडी सीन से कम नहीं था. वहीं कुछ यूजर्स ने इसे सबसे फनी वरमाला वीडियो तक बता दिया. वीडियो को हजारों बार देखा जा चुका है और लगातार लाइक्स भी मिल रहे हैं. वीडियो को official_viralclips नाम के इंस्टाग्राम एकाउंट से शेयर किया गया है.

About the Author

Nandan Singh

Nandan Singh

नंदन सिंह ने पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2015 में ईनाडु डिजिटल यानी ईटीवी (हैदराबाद) से की. यहां इन्होंने बतौर कॉपी राइटर करीब 10 महीनों तक काम किया. सीखने ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Viral की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.