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Viral Video Kheere Me Kar Di Milawat Cucumber Adulteration At Station You Will Be Shocked To See People Reaction Goes Viral Now

Viral Video: अब कभी नहीं खाएंगे ट्रेन में मिलने वाला खीरा, मिलावट का वीडियो देख लिया तो आंखें ही फटी रह जाएंगी

Viral Video: सोशल मीडिया पर रेलवे स्टेशन का यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इसमें दिख रहे नजारे ने लोगों के होश ही उड़ा दिया.

Viral Video: सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोगों की आंखें फटी रह गईं. इसमें दिख रहे नजारे ने सबको हैरान और चिंतित कर दिया है. वीडियो में एक महिला खीरे बेचती दिखाई दे रही है, लेकिन जिस तरीके से वह खीरों को ताजा दिखाने की कोशिश कर रही है, उसे देखकर हर कोई दंग रह गया. वीडियो में साफ नजर आता है कि खीरे सफेद पड़ चुके हैं. इन्हें ताजा और हरा दिखाने के लिए महिला उन पर हरे रंग का केमिकल लगा रही है. उसके पास रखे एक प्लास्टिक के डिब्बे में हरे रंग जैसा घोल भरा हुआ है, जिसमें वह खीरों को डुबोकर बाहर निकालती है.

खीरे में मिलावट

वायरल वीडियो में आप देख सकते हैं कि महिला जैसे ही खीरे को घोल में डुबाती खीरे चमकदार और ताजे नजर आने लगते हैं. यह वीडियो सामने आने के बाद लोगों के बीच डर और गुस्सा दोनों देखने को मिल रहा है, क्योंकि जिन चीजों को लोग सेहत के लिए अच्छा समझकर खा रहे हैं, वही उनकी सेहत के लिए खतरा बन सकती हैं. खीरा आमतौर पर गर्मियों में सबसे ज्यादा खाया जाने वाला खाद्य पदार्थ है. लोग इसे हेल्दी और शरीर को ठंडक पहुंचाने वाला मानते हैं. लेकिन वायरल वीडियो ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है.

एक्स पर देखिए वायरल वीडियो:

फूटा लोगों का गुस्सा

वीडियो देखने के बाद कई लोग कह रहे हैं कि बाजार में बिकने वाली चीजों पर अब आंख बंद करके भरोसा करना मुश्किल हो गया है. अगर खाने की चीजों पर इस तरह के रंग और केमिकल लगाए जा रहे हैं, तो यह शरीर के लिए बेहद नुकसानदायक हो सकता है. यूजर्स का कहना कि थोड़े से मुनाफे के लिए लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ करना बेहद गलत है. कुछ लोगों ने लिखा कि अब समझ नहीं आता कि बाजार से कौन-सी चीज सुरक्षित है और कौन-सी नहीं. इसी तरह के रिएक्शन से लोग अपना गुस्सा निकाल रहे हैं. वीडियो को@ChapraZila नाम के एक्स हैंडल पर शेयर किया गया है.

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